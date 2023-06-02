لقاء سعودي إيراني لمتابعة تنفيذ اتفاق بكين

عقد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، لقاءً ثنائيا مع نظيره الإيراني، أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس" بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.





لقاء سعودي إيراني



وأفاد موقع العربية بأن الوزيرين تناولا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى متابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقّع في بكين، بما فيه تكثيف العمل الثنائي لضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين.



وعبّر الجانبان خلال اللقاء عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وحضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية السعودية للشئون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير السعودية لدى جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.





وتعقد مجموعة بريكس قمتها في جنوب أفريقيا بحضور وشارك وزير الخارجية السعودي في اجتماعات القمة.

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ومجموعة بريكس التي كان ينظر إليها على أنها اتحاد ضعيف لاقتصادات ناشئة متفاوتة القوى، اتخذت في الأعوام الماضية شكلًا أكثر صلابة، مدفوعة في بادئ الأمر من بكين وقوة دافعة إضافية من موسكو، منذ بدء حرب أوكرانيا في فبراير 2022.

ودشنت المجموعة بنك التنمية الجديد في 2015، غير أن ذلك أوقف مشروعات تمويل في روسيا للامتثال للعقوبات المفروضة من دول الغرب عقب غزو أوكرانيا، وقالت باندور: إن "مسئولًا تنفيذيًا كبيرًا بالبنك أخطر الوزراء حول احتمال استخدام عملات بديلة للعملات التي يجري تداولها على الصعيد العالمي في الوقت الحالي".

وأضافت أن "الهدف هو ضمان ألا نصبح ضحية للعقوبات التي تستتبع آثارًا في البلاد التي لا صلة لها بالمسائل التي أدت إلى تلك العقوبات المتخذة من جانب واحد".

ضم أعضاء جدد

وناقش الوزراء أيضًا خطط احتمال ضم أعضاء جدد إلى المجموعة. وقالت باندور إنه يلزم فعل المزيد لجعل ذلك ممكنًا، وإنها تأمل أن يكون تقريرًا حول المسألة جاهزًا بحلول قمة أغسطس المقبل.

وقال نائب وزير خارجية الصين، ما جاوشو: إن "بلاده سعيدة باحتمال انضمام مزيد من الدول إلى بريكس، لأن ذلك سيزيد من نفوذ التكتل وسيمنحه قوة أكبر لخدمة مصالح الدول النامية"، وأضاف أن "تكتل بريكس شامل باختلاف كبير عن الدوائر الصغيرة لبعض الدول، ولذلك أعتقد أن توسع بريكس سيكون مفيدًا لدول بريكس".

وحضر وزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند اجتماع أمس في كيب تاون، في حين مثل الصين وكيل وزارة، ولم يتم الإعلان عن أي جدول أعمال رسمي.

وقال محللون: إن "المجموعة تسعى لتكون قوة مقابلة للغرب في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وإن توسيع نطاقها قد يكون على جدول الأعمال"، وقالت باندور للصحفيين: "حكومتنا تدرس حاليًا الخيارات القانونية المتعلقة بهذا".

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