يتقاضى 30 ألف جنيه في اليوم والنتيجة أزمات مستمرة، اتحاد الكرة يصرف 2.5 مليون جنيه لـ بيريرا والحكام تبحث عن المستحقات المتأخرة

اتحاد الكرة ، مشاكل التحكيم في مباريات الدوري والقسم الثاني مازالت عرض مستمر خلال هذه الفترة وهو ما تسبب في حدوث هجوم كبير على لجنة الحكام باتحاد الكرة في ظل هذا الكم الكبير من الأخطاء والذي نتج عنه اعتراضات بالجملة من الأندية.

وكانت مباراةإانبي وفيوتشر في كأس مصر ومن بعدها مباراة المقاولون العرب والإسماعيلي في بطولة الدوري أحدث النماذج الصارخة لهذه الأخطاء ولذلك أصبح لسان حال الجميع هو متى تنتهي هذه الأخطاء رغم هذا الكم الكبير من المبالغ المالية التي يتم صرفها على اللجنة وتحديدا على الرؤساء الأجانب الذين تم تعيينهم مؤخرا.

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وأعلن اتحاد الكرة يوم الخامس من مارس الماضي أي ما يقرب من 3 شهور تعيين البرتغالي فيتور بيريرا رئيسًا للجنة الحكام خلفا للإنجليزي مارك كلاتنبرج الذي رحل عن اللجنة لخلافات مع اتحاد الكرة وأعضاء اللجنة.

18 ألف دولار شهريا

ووفقا لما أعلنه اتحاد الكرة فإن بيريرا الرئيس الجديد للجنة يتقاضى 18 ألف دولار في الشهر أي ما يقرب من 700 ألف جنيه ورغم ذلك لم يلمس أحد أي تطوير في الجانب التحكيمي على مدار 3 شهور تولى فيها البرتغالي بيريرا رئاسة لجنة الحكام.

30 ألف جنيه في اليوم لرئيس لجنة الحكام

وخلال الـ 3 شهور التي قضاها بيريرا مع اتحاد الكرة كرئيسا للجنة الحكام ووفقا للراتب الذي أعلنه اتحاد الكرة يكون البرتغالي قد تقاضي ما يقرب من 2 مليون و160 ألف جنيه وإذا أضيف لهم مصاريف إقامته في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل والتي تقدر بـ 150 دولار في اليوم سيكون مبلغ الاقامة يقارب الـ 200 ألف جنية في 3 شهور ما اضافة مصاريف السيارة الخاصة يكون اتحاد الكرة قد قام بصرف ما يقرب من 2.5 مليون جنيه لرئيس لجنة الحكام الجديد على مدار 3 شهور أي ما يقرب من 30 ألف جنيه في اليوم بدون أي نتيجة ايجابية تذكر بل على العكس تماما هناك مشاكل بالجملة في التحكيم.

بيريرا رئيس لجنة الحكام

لا توجد معايير في تعيينات الحكام

والغريب في الأمر ووفقا لمصادر من داخل لجنة الحكام فإن الرئيس الجديد للجنة والذي يتقاضى راتبه بالدولار شهريا لا يعرف أي شيء عن التعيينات الخاصة بالمباريات والتي أصبحت متروكة بالكامل لأعضاء اللجنة وبدون أي معايير خاصة بهذه العملية وأقرب مثال لذلك الحكم محمد يوسف الذي قدم عليه نادي المقاولون العرب اعتراض رسمي يطالب فيه عدم إدارته لمباريات الفريق.

حيث قام يوسف بإدارة مباراة المقاولون وانبي في الجولة 24 ثم عاد وأدار مباراة أخرى للمقاولون أمام الإسماعيلي في الجولة 30 وهو ما يؤكد بأنه لا توجد أي معايير خاصة في عملية التعيينات، وبغض النظر عن شكوى المقاولون العرب فإن تعيين نفس الحكم لفريق واحد في مباراتين بينهما فاصل زمني قصير يثير العديد من علامات الاستفهام.

تأخر صرف المستحقات المتأخرة

كما ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية أزمة جديدة داخل لجنة الحكام بسبب عدم حصول الحكام على المستحقات المالية المتأخرة وهو ما وصل لدرجة أن أحد الحكام نشر على صفحته بالفيس بوك ما يفيد بأنه سيذهب لإدارة المباراة بالجمل نظرا لعدم وجود فلوس للمواصلات وهي إشارة قوية بأن هناك معاناة حقيقة داخل لجنة الحكام بسبب عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة على الرغم من أن اتحاد الكرة من المفترض أن يكون قد حصل على هذه المستحقات من الأندية وفقا لما تم الإعلان عنه قبل بداية الموسم.

قائمة مباريات الدوري الممتاز

ووفقا لآخر الأرقام الخاصة بالتعيينات الخاصة بحكام الدوري الممتاز يتضح من الجدول التالي عدد المباريات التي أدارها كل حكم:

إبراهيم نور الدين 14 مباراة

محمود البناء 14 مباراة

عبد العزيز السيد 13 مباراة

نادر قمر الدولة 13 مباراة

محمد عادل 13 مباراة

محمد الحنفي 12مباراة

طارق مجدي 12 مباراة

أحمد الغندور 11 مباراة

محمد ناجي 11مباراة

محمد القلاوي 11 مباراة

أمين عمر 10 مباريات

وائل فرحان 10 مباريات

محمد يوسف 9 مباريات

وليد عبد الرازق 8 مباريات

محمد معروف 8 مباريات

محمد الصباحي 6 مباريات

محمد سلامة 5 مباريات

محمود عاشور 5 مباريات

إبراهيم نور الدين الأكثر إدارة للمباريات في الدوري الممتاز

قائمة القسم الثاني

المباريات في القسم الثاني للحكام فقد جاءت على النحو التالي:

ا

عبد العزيز السيد ١٣ مباراة

طارق مجدى ١٠ مباريات

محمد العتبانى ١٠ مباريات

عاطف حسين ٩ مباريات

ميدو سلامة ٩ مباريات

أحمد الدليل ٨ مباريات

أحمد ناصر ٨ مباريات

أسامة إسماعيل ٨ مباريات

السيد شعبان ٨ مباريات

السيد منير ٨ مباريات

صبرى ابراهيم ٨ مباريات

محمد معروف ٨ مباريات

مبروك نبيل ٨ مباريات

إبراهيم محجوب ٧ مباريات

أحمد حمدى ٧ مباريات

أحمد عبد السميع ٧ مباريات

جلال أحمد ٧ مباريات

حمادة القلاوى ٧ مباريات

عمرو العطار ٧ مباريات

عمرو رمضان ٧ مباريات

محمد التابعى ٧ مباريات

محمد الحنفى ٧ مباريات

محمد كابو ٧ مباريات

محمد عبد الحافظ ٧ مباريات

محمود حسين ٧ مباريات

محمود رشدى ٧ مباريات

محمود منصور ٧ مباريات

محمود وفا ٧ مباريات

نادر قمر الدولة ٧ مباريات

هشام الفلال ٧ مباريات

أحمد جمال اسكندرية ٦ مباريات

أحمد ناجى ٦ مباريات

عماد عطا ٦ مباريات

عمرو عبد الفتاح ٦ مباريات

محمد حسان ٦ مباريات

م طارق عبد الرحيم ٦ مباريات

محمد طه ٦ مباريات

محمد عادل ٦ مباريات

محمود حسيب ٦ مباريات

محمد يوسف ٦ مباريات

محمود البنا ٦ مباريات

هشام القاضى ٦ مباريات

هيثم الشريف ٦ مباريات

هيثم عثمان ٦ مباريات

وليد عبد الرازق ٦ مباريات

إبراهيم رمضان ٥ مباريات

إبراهيم محمد ٥ مباريات

أبو بكر عبد الحى ٥ مباريات

أحمد العباسى ٥ مباريات

إسلام أبو شنب ٥ مباريات

إسلام القماش ٥ مباريات

أمين عمر ٥ مباريات

حسام عزب ٥ مباريات

خالد الغندور ٥ مباريات

طارق عبد السلام ٥ مباريات

عبد الحكيم ناصر ٥ مباريات

عبد الرحمن صالح ٥ مباريات

عصام بكر ٥ مباريات

على طلبة ٥ مباريات

عمرو عايد ٥ مباريات

لطفى شعبان ٥ مباريات

محمد كابو ٥ مباريات

محمد على المنياوى ٥ مباريات

محمد محمود ٥ مباريات

محمد ناصر عباس ٥ مباريات

محمود بسيونى ٥ مباريات

محمود عاشور ٥ مباريات

محمود ناصف ٥ مباريات

مصطفى الشهدى ٥ مباريات

إبراهيم شاهين ٤ مباريات

ابراهيم نور الدين ٤ مباريات

السيد عبيد ٤ مباريات

أحمد حامد فهيم ٤ مباريات

أحمد عبد الله ٤ مباريات

حسين الكريمى ٤ مباريات

سامح حسين ٤ مباريات

شريف حسن ٤ مباريات

صالح سلامة ٤ مباريات

طاهر سليمان ٤ مباريات

عدى ابراهيم ٤ مباريات

على السعيد ٤ مباريات

عمرو السيد ٤ مباريات

عمرو جلال ٤ مباريات

محمد الصباحى ٤ مباريات

محمد حليم ٤ مباريات

محمد عباس مايو ٤ مباريات

محمد عبد العزيز ٤ مباريات

محمد عبد العليم ٤ مباريات

محمد فاروق ٤ مباريات

محمد متعب ٤ مباريات

مصطفى عثمان ٤ مباريات

وائل فرحان ٤ مباريات

يحيى نابو ٤ مباريات

‏أحمد حسونة ٣ مباريات

‏حسن محمود ٣ مباريات

عباس حسن ٣ مباريات

على الكيكى ٣ مباريات

عمرو عبد العاطى ٣ مباريات

فرج سعد ٣ مباريات

محمد ابراهيم نور ٣ مباريات

محمد حسن اسماعيلية ٣ مباريات

محمد خالد ٣ مباريات

محمد سيد بكر ٣ مباريات

محمد طارق ٣ مباريات

محمد طعيمة ٣ مباريات

محمد عبد العواض ٣ مباريات

مبارتان لكل من:

أحمد الغندور، أحمد جابر، أحمد حلاوة، أحمد جمال الفيوم، أحمد ماجد، أشرف حداد، أشرف مسعد، أمير السيد، أيمن أبو العز، جمال الجندى، حمادة عبد الراضى، صبحى العمراوى، طارق سامى، عبد الكريم نصار، عمرو يوسف، محمد الشرقاوى، محمد الجرايحى، محمود أبو السعود، محمود ناجى، ماجد عثمان، مصطفى عبد الرحيم.

مباراة واحدة لكل من:

أحمد أبو الفتوح، أحمد أبو شعيشع، أحمد صبحى، أحمد ربيع، أحمد مقبل، بدوى ابراهيم، حازم نصر، حسام جمال، حسن نعمان، حسنى سلطان، خالد منسى، رزق بهنس، علاء صبرى، عماد عويس، عمرو الشناوى، عمرو عبد الفتاح، محمد حليم، محمد حسن أسيوط، محمد رمضان، محمد مأمون، محمد دسوقى، مصطفى مدحت.

