خبير تحكيم:، بيريرا لا يتابع مباريات الدوري المصري

الدوري المصري، أكد محمد صلاح عبد الفتاح الخبير التحكيمي أن البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام لا يتابع مباريات الدوري الممتاز تعقيبا علي الأحداث التي التحكيمية التي شهدتها مباراة المقاولون والاسماعيلي.



وقال محمد صلاح عبد الفتاح الخبير التحكيمي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:"ما علمته من داخل لجنة الحكام أن البرتغالي "بيريرا" لا يتابع مباريات الدوري الممتاز وترسل له الحالات التحكيمية عبر واتساب فقط الحكم عليها".



وأضاف:" هناك حالة احتقان شديدة من الحكام ضد اللجنة وبيريرا ليس له دور واضح في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم ".

و انتهت مباراة المقاولون مع الاسماعيلي 2-2 في المباراة المثيرة التي جمعتهما ضمن الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز في موقعة أولاد العم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

أهداف مباراة المقاولون والاسماعيلي

تقدم عمر سافيولا بالهدف الأول لفريق المقاولون بالدقيقة 17 وتعادل الإسماعيلي عن طريق فراس شواط بالدقيقة 42 ثم أضاف جون أوكلي هدف المقاولون الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 79 وتعادل محمد الشامي لصالح الاسماعيلي في الدقيقة 109 من عمر اللقاء.

ترتيب المقاولون والإسماعيلي



وبهذه النتيجة يواصل المقاولون احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة فيما يحتل الاسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.

وتوقفت مباراة المقاولون والاسماعيلي في الدقيقة 60 لاعتراض الجهاز الفني ولاعبي الاسماعيلي علي احتساب ركلة جزاء ثم عادت المباراة للاستكمال مع الدقيقة 79.

وأشهر الحكم محمد يوسف كارت أحمر لأحد أعضاء جهاز الاسماعيلي بسبب الاعتراض.

تراجع الاسماعيلي عن الانسحاب أمام المقاولون

وشهدت المباراة تراجع النادي الإسماعيلي عن قرار الانسحاب أمام المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

وكان لاعبو وجهاز الفني للإسماعيلي، هددوا بالانسحاب من مباراة المقاولون العرب بسبب احتساب ركلة جزاء عليهم ضد محمد الشامي في أحداث الشوط الثاني في الدوري المصري لتتوقف المباراة أكثر من 15 دقيقة.

وخرج لاعبو الإسماعيلي من أرض الملعب اعتراضا على احتساب ركلة الجزاء لصالح المقاولون العرب.

وعاد لاعبو الاسماعيلي ونجح جون أوكلي في تسديد ركلة الجزاء واحراز هدف المقاولون الثاني في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

تشكيل المقاولون لمواجهة الاسماعيلي

محمود أبوالسعود في حراسة المرمي وأمير عابد وفاروقا نور الدين وأحمد علاء وأحمد الشيمي وعمر سافيولا وأحمد فوزي وأحمد عاطف قطة وجوزيف أوشايا وأمادو أنياص وجون أوكلي.

وتضم دكة بدلاء المقاولون أحمد عربي ومحمد سالم وعبدالرحمن خالد جبنة وفادي فريد ومحمد مجلي ومحمد شوقي غريب ولويس ادوارد ومحمد هاني تريكا وعمر فايد.

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تشكيل الاسماعيلي لمواجهة المقاولون

ويضم تشكيل الاسماعيلي أحمد عادل عبدالمنعم في حراسة المرمي وباهر المحمدي ومحمد نصر وكريم عرفات ومحمد دسوقي وسيرجي أكا ومحمد حسن وأحمد مدبولي ومحمد الشامي وياو أنور وفراس شواط.

وتضم دكة البدلاء، محمد كوكو - أحمد محسن - عصام صبحي - عماد حمدي - محمد مخلوف - كريم الديب - مروان حمدي - عمر الساعي - أبو بكر حمزة

حكام مباراة المقاولون والإسماعيلي



وأدار لقاء المقاولون والإسماعيلي طاقم حكام مكون من محمد يوسف حكما للساحة وأسامة عبداللطيف ومحمد مجدي الشيخ مساعدين وأحمد ناجي حكما رابعا ومصطفي الشهدي حكما لتقنية الفيديو ومحمد عبدالعزيز حكما مساعدا للفيديو.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون



حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد كوكو وعبدالله جمال

خط الدفاع: باهر المحمدي ومحمد نصر وعصام صبحي ومحمد دسوقي وكريم عرفات وأحمد مسحن

خط الوسط: كريم الديب وعماد حمدي وعمر الوحش ومحمد مخلوف وعمر الساعي وأحمد مدبولي ومحمد حسن ومروان حمدي وسيرجي أكا

خط الهجوم: محمد الشامي وفراس شواط وأبوبكر حمزة وياو أنور.

وشهدت قائمة الإسماعيلي غياب محمد هاشم للإيقاف ومحمود الشبراوى الذي يؤدي تدريبات تأهيلية وعبد الرحمن مجدى الذى لم يكتمل شفائه.