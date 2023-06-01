الخميس 01 يونيو 2023
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رياضة

حكم سابق: الحكام بتستلف علشان تعمل شغلها (فيديو)

الحكم محمد صلاح عبدالفتاح،فيتو
الحكم محمد صلاح عبدالفتاح،فيتو

الدوري المصري ، صرح محمد صلاح عبدالفتاح الحكم الدولي السابق، أن بيريرا المشرف على لجنة الحكام، لم يفيد التحكيم ولا الحكام في شيء، حتى في الاجتماعات الفنية فهو لا يبدي بأي وجهة نظر في الأخطاء بمباريات الدوري.

وقال محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية:" وجود بيريرا كارثة للتحكيم في ظل وقوفه صامتًا أمام انسحاب الإسماعيلي أمام المقاولون، وما حدث في مباراة إنبي وفيوتشر بكأس مصر والتي تعتبر كارثة تحكيمية.

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وتابع: لا يوجد أحد يتواصل مع الحكام ولا أحد يتحدث معهم في تصحيح الأخطاء.

وأشار إلى أن عقب مباراة إنبي وفيوتشر تم تحويل الطاقم التحكيمي بقيادة نادر قمر الدولة للتحقيق ليوجه بيريرا رسالة لهم خلال الاجتماع:" سيتم ايقافكم تهدأةً للرأي العام، ولم يقوم أحد بمعالجة أخطاء الحكام خلال الجلسة التي عقدت معهم.

 

وأوضح الحكم السابق: أن مستحقات الحكام المتأخرة مصيرها مجهول وهناك استياء بين الحكام في ظل أن بيريرا يتقاضى أجره بالعملة الصعبة.

وأكمل: بيريرا يحصل على أجره بالعملة الصعبة في الوقت الذي يعتذر فيه معظم الحكام عن إدارة المباريات لعدم وجود “فلوس” وهناك من يستلف لكي يحكم مباراة بالدوري.

 

شهدت مباراة المقاولون العرب مع الإسماعيلي التي جمعتهما ضمن الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، سابقة لم تحدث بالدوري المصري منذ سنوات.

 

تراجع الإسماعيلي عن الانسحاب أمام المقاولون

وشهدت المباراة تراجع النادي الإسماعيلي عن قرار الانسحاب أمام المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

وكان لاعبو وجهاز الفني للإسماعيلي، هددوا بالانسحاب من مباراة المقاولون العرب بسبب احتساب ركلة جزاء عليهم ضد محمد الشامي في أحداث الشوط الثاني في الدوري المصري لتتوقف المباراة أكثر من 15 دقيقة.

 

 

 

وخرج لاعبو الإسماعيلي من أرض الملعب اعتراضا على احتساب ركلة الجزاء لصالح المقاولون العرب.

 

أين رابطة الأندية من الواقعة؟

والغريب أن رابطة الأندية وقفت مكتوفة الايدي أمام واقعة لاعبي الإسماعيلي ولم تعقد أي اجتماعات بشأن ما حدث من لاعبي الإسماعيلي، ووضع قواعد صارمة لسلسلة الإنسحابات التي تقودها الأندية أثناء مباريات المسابقة بالدوري أو كأس مصر.

وعلى الرغم من إعلان اتحاد الكرة عقوبات على فريقي انبي وفيوتشر والتي أقيمت بدور الت16 بكاس مصر والتي تعتبر ضعيفة، إلا أن رابطة الأندية لم تفكر في وضع أسس صارمة وتغيير اللواح بشأن انسحاب أي نادي من أرض الملعب.

واكتفت رابطة الأندية بمتابعة أراء الجماهير حول أفضل لاعب بكل جولة وعرض استفتاءاتهم تاركة الأندية تفعل ما يحلو لها خلال المباريات دون النظر لسمعة مصر في الخارج.

فيما أكد محمد شيحة نائب رئيس لجنة إدارة الإسماعيلي، إن عدم صحة ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم للمقاولون العرب على حد تعبيره كانت سببًا في المشهد الذي حدث خلال المباراة.

وقال محمد شيحة لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت على صدى البلد:" لن أتحدث عن النتيجة ولكني أريد التحدث عن العدالة.

وأردف: اعتذر للوسط الرياضي عن تلك المشهد ولكني تواجدت في أرض الملعب لحماية اللاعبين.

وتابع: طالبت الحكم بالعدالة وطلبت منه أن يعطي لي حقي فقال لي إن حكم الفار تطابق قراره مع قراري فمن غير المنطقي أن أذهب إليه.

وأفصح: لم ننسحب حتى لا نخسر نقاطًا، "احنا مش ناقصين".


وأضاف: محلل الأداء الخاص بالإسماعيلي أكد أن الكرة ليست ركلة جزاء واللاعبين تأكدوا بعد مشاهدة اللقطة انها ليست خطأ ومن هنا بدأ الاعتراض.

وأتم: متقبل أي عقوبة وأعتقد أن الاعتذار جزء من الحل.

وانتهت مباراة المقاولون مع الإسماعيلي 2-2 في المباراة المثيرة التي جمعتهما ضمن الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز في موقعة أولاد العم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

 

أهداف مباراة المقاولون والاسماعيلي 

تقدم عمر سافيولا بالهدف الأول لفريق المقاولون بالدقيقة 17 وتعادل الإسماعيلي عن طريق فراس شواط بالدقيقة 42 ثم أضاف جون أوكلي هدف المقاولون الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 79 وتعادل محمد الشامي لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 109 من عمر اللقاء.

 

ترتيب المقاولون والإسماعيلي

وبهذه النتيجة يواصل المقاولون احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة. 

وتوقفت مباراة المقاولون والاسماعيلي في الدقيقة 60 لاعتراض الجهاز الفني ولاعبي الإسماعيلي على احتساب ركلة جزاء ثم عادت المباراة للاستكمال مع الدقيقة 79.

وأشهر الحكم محمد يوسف كارت أحمر لأحد أعضاء جهاز الإسماعيلي بسبب الاعتراض.

 

وعاد لاعبو الإسماعيلي ونجح جون أوكلي في تسديد ركلة الجزاء واحراز هدف المقاولون الثاني في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

 

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