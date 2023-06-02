حياة كريمة تبدأ برنامجا تدريبيا لتأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل

أطلقت مؤسسة حياة كريمة أولى برامجها التوعوية لتدريب طلاب الجامعات على مستوى الجمهورية وذلك من خلال تدريب الطلاب على مهارات القيادة والتمكين التي تؤهلهم لسوق العمل وتساعد على دمجهم في المشروعات القومية.

وفي السياق ذاته في وقت سابق أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة " تقدر في 10 أيام " لطلاب الثانوية العامة، وتجوب حياة كريمة القاهرة وجميع محافظات مصر بمدرسين في جميع تخصصات المواد التعليمية بالثانوية العامة وذلك للمراجعات النهائية مع الطلاب قبل الامتحان.

Advertisements

مبادرة تقدر في 10 أيام لطلاب الثانوية العامة

تأتي المبادرة الجديدة التي تطلقها مؤسسة "حياة كريمة" لطلاب الثانوية العامة إيمانًا منها بأهمية دورها المجتمعي تجاه كافة الفئات المستهدفة وخاصة الشباب؛ الذين هم الأساس في تكوين مؤسسة "حياة كريمة"، واستكمالًا لدور المؤسسة في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.



وتتضمن المبادرة تقديم مراجعات لجميع المواد للشعب الثلاث "علمي علوم، علمي رياضيات، أدبي" للطلاب بجميع محافظات الجمهورية، كما تسعى المبادرة أيضًا لتقديم الدعم المعنوي للطلاب، وإرشادهم إلى كيفية التعامل مع فترة الامتحانات وسهولة اجتيازها، علاوةً على الوقوف إلى جانب أسُر الطُلاب ودعمهم.

بروتوكول بين حياة كريمة وابدأ وجامعة برج العرب التكنولوجية لتأهيل الطلاب للعمل

وقعت مؤسسة "حياة كريمة" وجامعة "برج العرب التكنولوجية" وشركة "ابدأ لتنمية المشروعات"، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون ثلاثي ضمن سلسلة من الشراكات التي تعقدها المؤسسة مع شركاء النجاح في كافة المجالات بهدف تنسيق التعاون في مجالات التدريب المختلفة وزيادة المهارات المهنية للطلاب، من أجل تأهيلهم لسوق العمل وصقل خبراتهم العملية.

وتسعى المؤسسة من خلال هذا البروتوكول للتنسيق المشترك من أجل احتضان الأفكار والابتكارات التكنولوجية للطلاب والخريجين، وتوفير البيئة المناسبة لهم لإنشاء مشروعات صغيرة، والتعاون في مجال البحث العلمي، بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية.

كما تشارك مؤسسة حياة كريمة في عقد المؤتمرات وورش العمل والمعارض وملتقيات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى إجراء لقاءات تعريفية بخبراء ريادة الأعمال وكذا المساهمة في تسويق التعليم التكنولوجي، فضلًا عن المشاركة في توفير دورات تدريبية لتأهيلهم لسوق العمل.، بالإضافة إلى المشاركة في الاتفاقيات الدولية، وتقديم منح دراسية للطلاب بشكل يخدم مجالات التعاون المشتركة.

ويعكس هذا التعاون مدى اهتمام مؤسسة "حياة كريمة" بدعم الشباب؛ وهي مؤسسة شابة رائدة في العمل التنموي تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم وسعيًا منها لتوفير التدريب العملي للطلاب والخريجين لمساعدتهم في معرفة متطلبات سوق العمل ودعمهم للوصول إلى الفرص المناسبة، فضلًا عن توجيههم لكيفية البدء في مشروعاتهم الخاصة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.