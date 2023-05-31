الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

حياة كريمة تقدم مراجعات بالمجان لطلاب الثانوية العامة في كفرالشيخ (فيديو وصور)

مراجعات مجانية للثانوية
مراجعات مجانية للثانوية العامة بكفرالشيخ،فيتو

تنفذ مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم الأربعاء، المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة بعنوان " تقدر في 10 أيام"، التي تستهدف شرح مواد الثانوية العامة للطلبة والطالبات في فترة 10 أيام متواصلة بمختلف مراكز المحافظة.

وفي هذا الصدد تقول الدكتورة ماهيتاب مجدي، منسق حياة كريمة بكفرالشيخ: إن المبادرة تأتي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في إطار الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة للنهوض بالتعليم،  حيث نفذت المؤسسة مبادرة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة من خلال مجموعة متميزة من المدرسين بكل مواد التخصص العلمي والأدبي كمرحلة أولى في 15 محافظة.

 وتستهدف المراجعات الوصول لأكبر عدد ممكن من الطلبة والطالبات من خلال دعاية على وسائل التواصل الاجتماعي ودور العبادة للتعريف بالمراجعات ومواعيدها، ما يساهم في الحد من استغلال مدرسي الدروس الخصوصية لأولياء الأمور، وتخفيف العبء عن الأهالي بكفر الشيخ، حيث بلغت مراجعة المادة الواحدة بالدروس الخصوصية 400 جنيه شهريا وأكثر.

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ويوضح الدكتور علي محمد علي، مسئول بحياة كريمة بكفرالشيخ، الأماكن التي يوجد بها المراجعات النهائية للثانوية العامة، وهي: إدارة شرق كفر الشيخ بمدرسة الشهيد رياض الثانوية ومجمع غرب هدي شعراوي، والشهادة احمد صلاح بقلين، والحامول الثانوية بنين، والشهادة أشرف القزاز بسيدي غازي، والثانوية بنات بسيدي سالم، الثانوية المشتركة ببرج البرلس، وجمال عبد الناصر الثانوية بنين بدسوق، وزيان الرفاعي الثانوية بنات بلطيم، وفوه الثانوية المشتركة، ومطوبس الثانوية بنين، والرياض الثانوية بنين، وبيلا الثانوية بنات.

وأوضح أنهم سيرصدون ردود فعل الطلبة والطالبات حول مراجعات الثانوية العامة المجانية للتأكد من جودة ما يتم تقديمه لهم سواء شرح أو قاعات أو غيره، لتكرار التجربة فيما بعد بشكل أفضل.

 

 

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المراجعات النهائية للثانوية العامة مديرية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

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