الأربعاء 24 مايو 2023
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أخبار مصر

التحالف الوطني يطلق المرحلة الأولى من مبادرة 600 ألف باب رزق بالفيوم

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،فيتو

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم ممثلًا في مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان المرحلة الأولى من مبادرة 600 ألف باب رزق لأهالي مركزي إطسا وإبشواي بمحافظة الفيوم، وذلك بتسليم 17 كشكا و90 مشروعا تنمويا للفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة وسط أجواء احتفالية حضرها ممثلي التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بجانب عدد من المتطوعين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتماشيًا مع بروتوكول التعاون الذي توقيعه بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من متسهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.

الجدير بالذكر، أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم  34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين
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