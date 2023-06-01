حياة كريمة تبدأ مبادرة تقدر في 10 أيام لطلاب الثانوية العامة

تبدأ اليوم مؤسسة حياة كريمة مبادرة " تقدر في ١٠ أيام " لطلاب الثانوية العامة، وتجوب حياة كريمة القاهرة وجميع محافظات مصر بمدرسين في جميع تخصصات المواد التعليمية بالثانوية العامة وذلك للمراجعات النهائية مع الطلاب قبل الامتحان.

مبادرة تقدر في ١٠ أيام لطلاب الثانوية العامة

تأتي المبادرة الجديدة التي تطلقها مؤسسة "حياة كريمة" لطلاب الثانوية العامة إيمانًا منها بأهمية دورها المجتمعي تجاه كافة الفئات المستهدفة وخاصة الشباب؛ الذين هم الأساس في تكوين مؤسسة "حياة كريمة"، واستكمالًا لدور المؤسسة في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.

وتتضمن المبادرة تقديم مراجعات لجميع المواد للشعب الثلاث "علمي علوم، علمي رياضيات، أدبي" للطلاب بجميع محافظات الجمهورية، كما تسعى المبادرة أيضًا لتقديم الدعم المعنوي للطلاب، وإرشادهم إلى كيفية التعامل مع فترة الامتحانات وسهولة اجتيازها، علاوةً على الوقوف إلى جانب أسُر الطُلاب ودعمهم.

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والجدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ نفذت أمي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة بعنوان " تقدر في 10 أيام"، التي تستهدف شرح مواد الثانوية العامة للطلبة والطالبات في فترة 10 أيام متواصلة بمختلف مراكز المحافظة.

وفي هذا الصدد تقول الدكتورة ماهيتاب مجدي، منسق حياة كريمة بكفرالشيخ: إن المبادرة تأتي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في إطار الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة للنهوض بالتعليم، حيث نفذت المؤسسة مبادرة المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة من خلال مجموعة متميزة من المدرسين بكل مواد التخصص العلمي والأدبي كمرحلة أولى في 15 محافظة.

وتستهدف المراجعات الوصول لأكبر عدد ممكن من الطلبة والطالبات من خلال دعاية على وسائل التواصل الاجتماعي ودور العبادة للتعريف بالمراجعات ومواعيدها، ما يساهم في الحد من استغلال مدرسي الدروس الخصوصية لأولياء الأمور، وتخفيف العبء عن الأهالي بكفر الشيخ، حيث بلغت مراجعة المادة الواحدة بالدروس الخصوصية 400 جنيه شهريا وأكثر.

مؤسسة حياة كريمة



وتعد مؤسسة "حياة كريمة" مؤسسة شبابية رائدة في العمل التنموي والمجتمعي، تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم، وتسعى لتوفير التدريب العملي للطلاب والخريجين لمساعدتهم في معرفة متطلبات سوق العمل، وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل الوصول للفرص المناسبة.

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