استلام أثاث مجمعات الخدمات الزراعية بالإسماعيلية ضمن حياة كريمة (صور)

شهدت مجمعات الخدمات الزراعية بالقرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، في محافظة الإسماعيلية، والمدرجة ضمن مشروعات "حياة كريمة " لتطوير الريف المصري، بدء استلام الأثاث المكتبي للمجمعات الزراعية الخدمية والتي تضم قري: التقدم، والابطال، والسلام، وجلبانه" وذلك تحت رعاية اللواء محمود شبايك رئيس مجلس مدينة القنطره شرق.

أبرز الحضور خلال أعمال التسليم

وذلك في حضور كل من المهندس محمد علي نائب مركز ومدينة القنطرة شرق،والمهندس نفادي محمد مدير عام الإدارة الزراعية، بالقنطرة شرق، وسمير ميخائيل.

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جانب من أعمال تسليم الأثاث، فيتو

تطوير الريف المصري

ومن جانبه أكد المهندس نفادي محمد مدير عام الادارة الزراعية بالقنطرة شرق، على أن إنشاء المجمعات الزراعية يأتي في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والتوعية للمزارعين وتوفير الأسمدة والمبيدات، واستلام المحاصيل لأهالي القرى.

لافتا إلى إن المجمعات الزراعية تضم وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعي وتجميع ألبان.

جانب من أعمال تسليم الأثاث، فيتو

الهدف من إنشاء المجمعات

وأشار إلى إن الهدف من هذه المجمعات تحقيق تنمية حقيقة فى قطاعى الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة حيث يضم كل مجمع وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومكتب إرشاد زراعى، بالإضافة إلى مركز لتجميع الألبان "، وذلك لتقديم كافة الخدمات التى يحتاجها المزارع لأرضه وماشيته.

جانب من أعمال تسليم الأثاث، فيتو

نموذج موحد لتنفيذ المجمعات

وأوضح نفادي، أن جميع المراكز تم تنفيذها وفقا لنموذج موحد بجميع القرى السابق ذكرها.

إشادة بمشروعات حياة كريمة

ومن ناحية اخري أشاد أهالى القرى المستهدفة من المشروع القومى لتطوير وتنمية الريف " حياة كريمة" بالجهد المبزول من الدولة لتوفير كل الخدمات لأهالى ومنها إنشاء مجمعات للخدمات الحكومية المتكاملة ومجمعات للخدمات الزراعية البيطرية المتكاملة بقراهم مما يوفر عليهم مشقة التنقل بين مقار المنشآت الحكومية، ويساعدهم فى الحصول على كافة الخدمات بشكل متميز.

