ماني يتصدر قائمة السنغال أمام البرازيل وبنين
قائمة السنغال، أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، قائمة تضم 27 لاعبا لخوض لقاء بنين يوم 17 من الشهر الجاري في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، بجانب مواجهة البرازيل وديا يوم 20 من نفس الشهر.
وشهدت القائمة غياب الحارس إدواردو ميندي للإصابة، بجانب استبعاد بواليا ديا مهاجم ساليرنتانيا الإيطالي وبامبا ديانج مهاجم لوريان الفرنسي.
قائمة السنغال
- حراسة المرمى: ألفريد جوميز (رين الفرنسي) – سيني ديانج (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) – موري دياو (كليرمون الفرنسي).
- الدفاع: كاليدو كوليبالي (تشيلسي الإنجليزي) – فودي توريه (ميلان الإيطالي) – يوسف سبالي (ريال بيتيس الإسباني) – عبده ديالو (لايبزيج الألماني) – موسى نياكاتيه (نوتينجهام الإنجليزي) – عبدولاي سيك (مكابي حيفا ) – عبد الله ندور (سوشو الفرنسي) – إسماعيل ياكوبس (موناكو الفرنسي) – فوموسي ميندي (أميان الفرنسي).
- الوسط: إدريسا جاييه (إيفرتون الإنجليزي) – نامبلايس ميندي (ليستر سيتي الإنجليزي) – بابا جاييه (مارسيليا الفرنسي) – بابي سار (توتنهام الإنجليزي) – باث سييس (رايو فايكانو الإسباني) – شيخو كوياتيه (نوتينجهام الإنجليزي) – ديون لوبي (ستاد ريمس الفرنسي).
- الهجوم: ساديو ماني (بايرن ميونخ الألماني) – كريبين دياتا (موناكو الفرنسي) – حبيب ديالو (ستراسبورج الفرنسي) – إسماعيلا سار (واتفورد الإنجليزي) – بابي ساخو (سيمبا التنزاني) – نيكولاس جاكسون (فياريال الإسباني) – إيلمان ندياي (شيفيلد يونايتد الإنجليزي).
وضمن منتخب السنغال التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بشكل رسمي بعدما حصد 12 نقطة من الجولات الـ 4 الماضية قبل لقاء بنين في الجولة الخامسة "قبل الأخيرة".
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