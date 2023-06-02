الجمعة 02 يونيو 2023
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أخبار مصر

نشطاء يتداولون مقطع فيديو جديد لأحداث نقابة المهندسين، وظهور النائب عيد حماد

أحداث نقابة المهندسين،
أحداث نقابة المهندسين، فيتو

نقابة المهندسين، تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للمهندسة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ترصد من خلاله الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 30 مايو الماضي.

وأظهر مقطع الفيديو تواجد النائب عيد حماد أثناء أحداث الجمعية العمومية لنقابة المهندسين.

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اقتحام مجهولين لمقر الجمعية العمومية للمهندسين وتكسير صناديق التصويت

وشهدت الجمعية العمومية غير العادية لـ نقابة المهندسين الثلاثاء الماضي أحداثًا مؤسفة، حيث اقتحم مجهولون مقر الجمعية العمومية غير العادية بأرض المعارض، وقاموا بتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، وتم الاعتداء على المتواجدين داخل مقر الجمعية.

 

مشهد الاقتحام أصاب المهندسين بحالة من الذهول والهلع وهتفوا “بطجية.. بلطجية”، لكن انتهى المشهد المؤسف بدخول عشرات المجهولين لإفساد مشهد التصويت على سحب الثقة من طارق النبراوي نقيب المهندسين حيث كانت تؤكد المؤشرات تجديد الثقة فيه نقيبا للمهندسين.

 

 

أول رد من مجلس نقابة المهندسين على أحداث عمومية سحب الثقة

ونشر مجلس نقابة المهندسين، بيانا على الصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يدين الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٣٠ مايو.

 

وجاء في نص البيان كالآتي: "يدين مجلس نقابة المهندسين الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٣٠ مايو الجاري، والتصرفات غير المسئولة الصادرة من النقيب العام وأنصاره ومحاولاته المستمرة لفرض رأيه بالقوة واختطاف مؤسسة من أعرق وأسمى مؤسسات الوطن الغالي". 

 

وتابع البيان: "أهاب المجلس الأعلى للنقابة بجموع المهندسين في تلك الظروف العصيبة، التوحد والاصطفاف في ظل تربص قوي الشر في الداخل والخارج". 

 

وأكد المجلس الأعلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النقيب العام وأنصاره لما بدر منهم من تصرفات لا تليق بنقابتنا العريقة. 

 

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