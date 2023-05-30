انتهاء فرز أصوات عمومية المهندسين، والمؤشرات الأولية ترجح تجديد الثقة لـ «النبراوي»

نقابة المهندسين، أنهت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، أعمال فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية.

وترجح المؤشرات الأولية رفض سحب الثقة من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين وتجديد الثقة فيه.

وأكد مصدر لـ«فيتو»، أن النتيجة الأولية جاءت بنسبة 65 % يرفضون سحب الثقة من النقيب، مقابل 35% مؤيدون لسحب الثقة.

احتفالات المهندسين برفض سحب الثقة من طارق النبراوي

واحتفل المئات من أعضاء نقابة المهندسين، بالمهندس طارق النبراوي، بعدما أظهرت المؤشرات الأولية للجميعة العمومية غير العادية، رفض سحب الثقة منه.

احتفالات المهندسين برفض سحب الثقة من طارق النبراوي

احتفالات المهندسين برفض سحب الثقة من طارق النبراوي

احتفالات المهندسين برفض سحب الثقة من طارق النبراوي

احتفالات المهندسين برفض سحب الثقة من طارق النبراوي

مؤشرات أولية، عمومية نقابة المهندسين ترفض سحب الثقة من طارق النبراوي

كشفت المؤشرات الأولية لفرز أصوات المشاركين فى الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوى، عن رفض غالبية الأصوات سحب الثقة من النقيب العام.

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وشارك نحو 23 ألف مهندس بعمليات التصويت بداية من العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، وحتى الثامنة مساء.

واحتفل عدد من المهندسين المؤيدين للمهندس طارق النبراوى، بعدة هتافات احتفالا بتجديد الثقة فى نقيب المهندسين.

احتفالات المهندسين برفض سحب الثقة من طارق النبراوي

وجاءت الدعوة لسحب الثقة من النقيب، بناء على تقدم 1960 عضوا بالجمعية العمومية بطلب لسحب الثقة من النقيب، وموافقة المجلس الأعلى عليها، وذلك عقب انقسام شهدته النقابة منذ انعقاد الجمعية العمومية العادية 6 مارس الماضى، وتبادل الاتهامات بين المجلس والنقيب، حيث أكد مجلس النقابة أن النقيب لم يلتزم ببنود الجمعية العمومية المعلن عنها، والمتفق عليها فى اجتماع المجلس الأعلى، واتخاذه قرارات من العمومية بشكل مخالف للقانون ولا يمكن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

احتفالات المهندسين برفض سحب الثقة من طارق النبراوي

آراء المهندسين في سحب الثقة من طارق النبراوي

قال أحد المهندسين، إنه ضد سحب الثقة من النقيب العام، لأغراض شخصية بعض الأشخاص، فالمهندس طارق النبراوي يعمل دائما مع الصالح العام وشباب المهندسين على عكس الآخرين.

وأضاف المهندس عميرة محمود، أنه لا يريد سحب الثقة من المهندس طارق النبراوي، موضحًا أن النقيب العام يعمل لصالحنا دائما على عكس الطرف الآخر يريد مصالحه الشخصية دون النظر إلى المهنة التي أصبحت في حال متدهور.

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