حبس 3 متهمين بسرقة مبلغ مالى من داخل شقة بمصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس سيدة وشخصين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من داخل شقة سكنية في منطقة مصر القديمة.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سيدة وشخصين) لقيامهم بسرقة (مبلغ مالى) من داخل مسكن (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بأسلوب المفتاح المصطنع.

كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه بمسكن أحدهم، وقرروا بإنفاق باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

Advertisements

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.