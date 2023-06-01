الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

القبض على المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بحلوان

ضبط شخص، فيتو
ضبط شخص، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص سرق كمية من مستلزمات الكمبيوتر من داخل مكتبة. 

 سرقة مشغولات ذهبية بحلوان 

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة مشغولات ذهبية من داخل الشقة محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته "المشغولات الذهبية" المستولى عليها وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق".

Advertisements

 

وأقر بارتكاب واقعتى سرقة أُخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفو على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

 

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية قسم شرطة حلوان أمن القاهرة سرقة مشغولات ذهبية بحلوان اخبار الحوادث الحوادث اليوم

مواد متعلقة

إحباط محاولة 6 أشخاص للتنقيب عن الآثار بالبساتين

تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة ملقاة في الشارع بحدائق القبة

مفيش صاحب يتصاحب، القصة الكاملة لمقتل مدرس إنجليزي على يد صديقه بمنشأة القناطر، 60 ألف جنيه كلمة السر، والمتهم: أنهيت حياته بسبب فلوس الجمعية

فحص بلاغات التغيب لكشف هوية سيدة عثر على جثتها بالسيدة زينب

المباحث تستمع لأقوال مصابي حادث محور 26 يوليو

مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بإمبابة

مصرع 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حريق ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بالواحات

فحص بلاغات التغيب لكشف هوية فتاة عثر على جثتها في الخليفة

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

مصادر: زيادة أسعار تذاكر القطارات 12.5%

أسعار الذهب اليوم الخميس، استقرار المعدن الأصفر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة على البوابة الإلكترونية

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 79%  

السيسي يصدر 3 قرارات جهورية جديدة اليوم (مستند)

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-6 2023 والقنوات الناقلة

Advertisements

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

في سابقة من نوعها كندا تفرض إجراءً جديدًا ضد التدخين على كل سيجارة

أخطر دراسة في العالم: تلك حدود الأرض.. فلا تتعدوها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات، ارتفاع أسعار 9 أنواع في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 1-6-2023 في بداية التعاملات

أسعار النحاس اليوم الخميس 1-6-2023 في السوق المحلي

قائمة اسعار البن الجديدة لشهر يونيو

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفاصيل خطة الأوقاف في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ

عالم صوفي يوضح أسباب الانحراف الدينى فى المجتمعات

أستاذ فقه بالأزهر يوضح الحج أولا أم تزويج الأبناء

المزيد
الجريدة الرسمية