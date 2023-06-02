بريطاني عمره 23 عاما يرتكب 100 جريمة اعتداء جنسي على فتيات

في أحدث حلقة من سلسلة جرائم هزت الرأي العام خلال الشهور الأخيرة، تم الكشف عن الجاني في 100 جريمة اعتداء جنسي على أطفال إناث في بريطانيا.

وفيما يمثل فضيحة مدوية للشرطة البريطانية، اعترف ضابط شرطة في مدينة كارديف، يدعى لويس إدواردز، يبلغ من العمر 23 عامًا، بأنه مذنب ومتورط في أكثر من 100 جريمة تتعلق بتحريض فتيات على الانخراط في نشاط جنسي عبر الإنترنت.

تطبيق "سناب تشات"

وبحسب تقرير نشرته جريدة "ديلي تليجراف" البريطانية، فقد قام إدواردز على التظاهر بأنه مراهق على تطبيق "سناب تشات"، وذلك من أجل استدراج فتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 عامًا لإرسال الصور ومقاطع الفيديو وقام بتسجيلها سرًا،، بحسب "العربية.نت".

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وبحسب التقرير، فقد استخدم إدواردز هذه التسجيلات لابتزاز ضحاياه، وإجبارهن على إرسال صور واضحة وصريحة له بشكل متزايد، كما أخبر الضحايا أنه بسبب كونه ضابط شرطة لن يتم التحقيق معه.

وكان إدواردز، الذي مثل أمام محكمة كارديف يوم الثلاثاء الماضي، ضابط شرطة في الخدمة عندما تم الكشف عن جرائمه التي وصفها الادعاء العام بأنها "متطرفة" و"وحشية".

أجهزة إلكترونية مشفرة

وأثناء اعتقاله، تم تفتيش منزل إدواردز، وتم العثور على عدد من الأجهزة الإلكترونية المشفرة بشدة، كما تم العثور على أدلة عن الابتزاز.

وقال فريق التحقيق التابع لشرطة ساوث ويلز، إنه حدد بالفعل عشرات الضحايا لكنه يعمل على تحديد الآخرين كأولوية.

ابتزاز، وتحريض الأطفال

وخلال جلسة المحكمة، اعترف إدواردز بما مجموعه 106 جرائم بما في ذلك الابتزاز، وتحريض الأطفال على الانخراط في نشاط جنسي، وجعل الطفل يشاهد فعلًا جنسيًا، وإجراء اتصالات جنسية، والتقاط صور غير لائقة للأطفال، وحيازة صور غير لائقة للأطفال.

إيقاف الضابط عن الخدمة

وقالت المحكمة إن الحكم بحق الضابط إدواردز سيصدر في 23 أغسطس المقبل، فيما أوقف إدواردز على الفور عن الخدمة بعد اعتقاله واستقال من عمله في وقت لاحق.

وأضافت المحكمة: "عُقدت جلسة استماع عاجلة لسوء السلوك وأصدرت عقوبة الفصل. تمت إضافته إلى قائمة الممنوعين، مما يمنعه من العودة إلى الشرطة".

ضحايا إدواردز "عاشوا في خوف منه"

من جهتها، قالت ديت سوب تريسي رانكين، رئيسة فريق التحقيق عبر الإنترنت، إن ضحايا إدواردز "عاشوا في خوف منه".

من جانبه، قال مساعد رئيس الشرطة داني ريتشاردز: "سيصاب الجمهور بالصدمة والغضب مثلي لأن مثل هذه الجرائم المروعة قد ارتكبها ضابط شرطة في الخدمة".

اهتزاز ثقة الجمهور في عمل الشرطة

وأضاف مساعد رئيس الشرطة: "إن سلوك لويس إدواردز لا يؤدي إلا إلى الإضرار بثقة الجمهور في عمل الشرطة ويقوض عمل الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المسؤولين الذين يعملون بجد والذين يخدمون مجتمعات جنوب ويلز بشجاعة وفخر".

ومؤخرا، قررت الهيئة المسئولة عن تنظيم المعلومات في بريطانيا النظر في شكوى رسمية تتهم منصة يوتيوب المملوكة لشركة ألفا بت بجمع بيانات ملايين الأطفال بصورة غير قانونية.

وقدم الشكوى دنكان ماكان، وهو أب لثلاثة أطفال، ويقود الحملة بدعم من مجموعة فايف رايتس الحقوقية التي يعمل لصالحها.

واتهم مقدم الشكوى المنصة ببث المقاطع المصورة ومخالفة القانون الذي بدأت السلطات تطبيقه مؤخرًا من خلال جمع بيانات "المكان وعادات المشاهدة والتفضيلات" لنحو خمسة ملايين طفل.

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