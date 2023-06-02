إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في مدارس الجيزة غدا

الشهادة الاعدادية،تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة غدا السبت الموافق 3 يونيو 2023، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 /2023 للشهادة الإعدادية في المدارس.

الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي للشهادة الإعدادية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للشهادة الإعدادية، من خلال المدرسة فور إتاحتها أو من خلال الموقع الرسمي للمديرية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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1- الدخول على رابط مديرية تعليم الجيزة هنـــــا

2- إدخال رقم الجلوس.

3- الضغط على عرض النتيجة، وستظهر النتيجة مباشرة شاملة درجة كل مادة والمجموع الكلي للفصل الدراسي الثاني.

بالجيزة، اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى ٢٠٢2 / ٢٠٢3 (الدور الأول).

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالبا وطالبة.

وبينت النتيجة رسوب ودور ثان لـ ٢٩٥٩٢ طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠ %.

وأوضح أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة يبلغ (194897) طالبًا وطالبة، مقسما على (685) لجنة، كما يبلغ إجمالى طلاب الدمج (2482) طالبًا وطالبة.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، نشرت “فيتو” نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة حتى الآن بعد اعتمادها رسميا، آخرهم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة .

ونشرت “فيتو” أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان.

كما نشرت “فيتو” نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحيرة، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالوادي الجديد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء.

ومن المقرر أن تعلن باقي محافظات الجمهورية نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأيام القادمة، وذلك بعد اعتمادها رسميا من قبل محافظ كل محافظة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

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