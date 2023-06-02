الجمعة 02 يونيو 2023
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اقتصاد

سوق الذهب في مصر، 20 جنيها زيادة فى جرام الذهب عقب صلاة الجمعة

سوق الذهب في مصر،فيتو
سوق الذهب في مصر،فيتو

سوق الذهب في مصر،  ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة فى منتصف تعاملات اليوم داخل الأسواق حيث شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا بقيمة 20 جنيها فى الجرام الواحد. 

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة وفي بداية شهر يونيو كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام  الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2720 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2380 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 2040 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1587 جنيهًا.

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وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 19040جنيهًا.

سوق الذهب في مصر

البنوك المركزية وشراء الذهب 

سعر الذهب الان فى مصر، أعلن مجلس الذهب العالمي عن إجرائه إحصائية أظهرت تمسك البنوك المركزية بشراء الذهب وتعزيز احتياطيها خلال عام 2023، حيث صرح 24% من البنوك في المسح الذي أجراه مجلس الذهب العالمي أنهم يخططون لشراء المزيد من الذهب في الأشهر الـ 12 المقبلة.

وأشار المسح الذي شمل 59 بنك مركزي عالمي أنه بعد المستوى التاريخي لشراء البنوك المركزية للذهب هذا العام خلال الربع الأول، لا يزال ينظر للذهب بشكل إيجابي من قبل البنوك المركزية كاحتياطي.

الأسباب الرئيسية وراء تمسك البنوك المركزية بزيادة احتياطيها من الذهب يكمن في ارتفاع التضخم العالمي والاضطرابات الجيوسياسية خاصة المتعلقة بأزمة الكرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن.

سوق الذهب في مصر

الاسعار العالمية للذهب 

تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ ما يقرب من شهرين إذ عزز ضعف الدولار والآمال في توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن رفع الفائدة جاذبية المعدن الأصفر.

سعر أوقية الذهب بالدولار

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1979.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0457 بتوقيت جرينتش. ولم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر وسجلت 1996.60 دولار.

وصعد الذهب 1.7 بالمئة هذا الأسبوع متجها إلى أفضل أسبوع له منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل.

سعر الذهب اليوم الجمعة

وقال إدوارد مائير محلل المعادن لدى ماريكس إن معنويات سوق الذهب لا تزال إيجابية ويمكن أن تتحرك الأسعار أعلى قليلا إذ من المتوقع ألا يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو.

أسعار الذهب عالميا بالدولار

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى خلال أسبوع مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.92 دولار للأوقية لكنها ارتفعت 2.7 بالمئة خلال الأسبوع.

واستقر البلاتين عند 1006.76 دولار وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1399.02 دولار، والمعدنان في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية.

 

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