فوائد الخيار، يحتوي على نسبة عالية من المياه ومهم في فصل الصيف

فوائد الخيار، الخيار من الخضراوات الشهيرة التي تستخدم عادة فى عمل السلطة والمقبلات المختلفة لمذاقه المميز.

وفوائد الخيار عديدة خاصة في فصل الصيف حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمياة ما يساعد في تركيب الجسم في الطقس الحار وتقوية المناعة.

أهمية تناول الخيار

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية، إن الخيار من الخضراوات المهمة التي لها قيمة غذائية عالية، وفوائد الخيار عديدة فهو يرطب الجسم وينظم حركة المعدة وينظم مستوى الضغط والسكر بالدم، كما يحتوى على المعادن المهمة للجسم.

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فوائد الخيار للصحة

وأضاف “السيد”، ومن فوائد الخيار:

-مضاد للالتهاب

الخيار لديه خصائص مضادة للالتهاب، ويمكن أن يساعد في الحد من التهاب المفاصل.

-يحافظ على البشرة

الخيار مصدر ممتاز للفيتامين C، وقشرته غنية جدًّا بفيتامين A، وفيتامين C هو المضاد للأكسدة يمكن أن تساعد في التخلص من الشوارد الحرة، وبالتالي الحفاظ على بشرتك صحية وشابة لفترة طويلة جدًّا.

يحتوي الخيار على الماء بنسبة 96٪، لذلك إذا كنت لا تحب شرب 8 أكواب من الماء يوميًّا، يمكنك تعويضها بتناول الخيار، للحصول على بشرة متألقة وصحية.

-ينظم ضغط الدم

يساعد الخيار في تنظيم ضغط الدم كما أنه غني بالمعادن.

-مطهر معوي

يمكن لعصير الخيار أن يساعد في تطهير معدتك، وأيضا جيد وفعال في تذويب حصى الكلى.

-لعلاج الحمى

الخيار يمكن أن يساعد في في خفض درجة الحرارة؛ عند الإصابة بالحمى.

-لعلاج تساقط الشعر

إذا كنت تعاني من شعر خفيف متساقط، فكوب من عصير الخيار في نظامك الغذائي، يعزز نمو الشعر؛ لأنه يحتوي على الكبريت والسليكا.

فوائد الخيار، فيتو

-لعلاج الحروق

عصير الخيار يمكن أن يستخدم أيضا لعلاج أي نوع من حروق الشمس.

-لعلاج الجروح

الخيار يمكنه أيضا أن يعالج الجروح ومشاكل الجلد المختلفة، من خلال طحن الخيار ووضعه على الجزء المصاب من الجلد.

فوائد الخيار للقضاء على مشاكل البشرة

والخيار يعد من المواد الطبيعية التي تحمل الكثير من الفوائد المذهلة للبشرة، ويمكنه أن يحل الكثير من المشاكل، منها:-

-يحتوي الخيار على مجموعة من العناصر الهامة التي تعمل على تنشيط خلايا وأنسجة الجلد، فالخيار يحتوي على "الكبريت" الذي يعمل على زيادة النضارة في البشرة ويزيد من طراوتها، كما أنّه يحتوي على مركبات "كلوسايدس والتي تعمل على تغذية العضلات في بشرة الوجه، كما أنه يعمل على ترطيب وتطهير وتليين جميع أنواع البشرة.

-يضفي الخيار على البشرة النعومة ويزيدها جمالًا وإشراقًا وحيوية، كما أنّه يعمل على علاج الحروق التي تظهر في فصل الصيف، عند التعرض لأشعة الشمس المرتفعة، فهو يعمل كمرطب للبشرة.

-لعلاج النمش بفعالية

وذلك بتقطيع الخيار ونقعه بالحليب لمدة 5 ساعات، ويتم تنظيف البشرة جيدًا، ثم يدهن الوجه بهذا المنقوع، وستحصلين على نتائج هايلة.

- للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وكذلك لإزالة آثار تعب وإرهاق البشرة، وترطيب البشرة ونضارتها، وذلك بتقطيع الخيار لشرائح رفيعة، ووضع هذه الشرائح على الوجه بجانب بعضها، لمدة ثلاثين دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ، وستلاحظين الفرق.

-للتخلص من حب الشباب

وذلك بعمل ماسك من مهروس خيارتين، تخلط جيدًا مع ملعقة من الدقيق وملعقة من الجليسيرين، ويدهن على الوجه والرقبة، ويترك لمدة نصف ساعة.

ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ المضاف إليه القليل من الملح، فهذا الماسك يشد المسام الواسعة في البشرة، يعمل على التخلص من الشحوب والبقع الغامقة في البشرة.