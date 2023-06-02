تبدأ من 20 جنيها، أسعار الصبار بمعرض زهور الربيع بالدقي (فيديو)

معرض زهور الربيع، ينتظر العديد من المواطنين كل عام إقامة معرض زهور الربيع ليحصلوا على أنواع النباتات المختلفة سواء للزينة أو غيرها من الاستخدامات وتأتي على رأسها الصبار بأنواعه وأشكاله المختلفة لسهولة زراعته والاعتناء به وشكله الجمالي.

لذلك حرصت كاميرا "فيتو" على الذهاب في جولة ميدانية من داخل معرض زهور الربيع بالدقي للتعرف على أنواع وأسعار الصبار المختلفة وكيف يمكن الاعتناء بالنبتة الشوكية.

فقال المهندس أحمد هلال لـ"فيتو"، من أحد مزارع التي تتخصص في إنتاج الصبار في معرض زهور الربيع بالدقي إن الصبار في العموم ينقسم إلى قسمين هما الشوكيات والعصاريات ونشأ كلا منها في مناطق متفرقة في العالم.

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ونشأت الشوكيات أو النباتات ذات الشوك في القارات الحديثة أي أمريكا الجنوبية والشمالية أما العصاريات فهي موجودة في مختلف دول العالم وليس لها مكان منشأ.

أنواع الصبار بمعرض زهور الربيع

وأكد المهندس أحمد على وجود أنواع متعددة من الصبار سواء الشوكية أو العصارية مثل السيدم بأنواعة المختلفة والكيسيولا التي تضمن عائلة ضخمة من النباتات المختلفة الصبار القزم

بتريكولا.

ويوجد كذلك الروبروفيولاسيا والصبار العربي وصبار الثعبان وسترياتا صبار الكاميروني وغيرها الكثير من الأنواع المختلفة.

أسعار الصبار بمعرض زهور الربيع

أشار المهندس أحمد على أن أسعار النباتات بالأخص منها الصبار يوجد بينها تفاوت كبير وهذا لكون بعضها سريع التكاثر أخرى بمعدلات أبطأ، حيث بعض النباتات تنمو في خلال 10 أو 20 يوما عن طريق إعادة زراعة "العقلة" وغيرها قد يستغرق 4 أو 5 سنوات.

فتبدأ الأسعار من 20 جنيها وحتى 3000 جنيه مؤكدًا أن النباتات بالمعرض ليست الأغلى ولكن أثناء اختيار الصبار الذي سيتم تقديمه في المتحف الزراعي بالدقي حرص على تقديم الأنواع التي تناسب الزوار وهي البسيطة والتي يسهل الاهتمام بها.



وأكد المهندس أحمد هلال أن النباتات في العادة عند التسعير يكون العامل الأساسي بها هو الندرة ففي بعض الأحيان قد يكون سن الصبارة أكثر من 100 سنة هذا كما أن مثل هذه النباتات لا تسعر بالجنيه المصري وإنما بالدولار حيث يصل سعر بعضها إلى 15 ألف دولار وقد يزيد عن هذا.



قسم النباتات النادرة بمعرض زهور الربيع

وحرص المهندس أحمد هلال على عرض عدد من النباتات النادرة في قسم خاص بها لوضع جامعي الصبار النادر ومحبي الشوكيات بشكل عام، مضيفًا أنه عند النظر لهذه النباتات قد لا يدرك الفرد سبب ارتفاع سعرها عن الأخرى بجانبها ولكن العين الثاقبة التي تعشق عالم النباتات ستستطيع رؤية هذا بسهولة.

وأكد المهندس أحمد أن أسعار الصبار النادر تبدأ من 150 جنيها وحتى 2000 جنيه، مشيرًا إلى أن هذا النوع من النباتات في العادة لا يشتريه إلا الهواه لأن تربيته والحفاظ عليه يحتاج إلى عناية خاصة كل نبتة على حدة.



تربية الصبار في مصر

وأضاف المهندس أحمد أن نبتة الصبار بشكل عام مناسبة جدًا لتعيش بمصر أيًا كانت نوعها أو أصلها فهي لا تحتاج للكثير من المياة كما لا تصاب بالحشرات أو الأمراض بسهولة كما يمكن أن تسقى بمياه عالية في نسبة الملوحة أو مكررة والذي يتناسب مع ندرة المياه التي تواجهها مصر.

الإقبال على الصبار في معرض زهور الربيع

وأكد المهندس أحمد أن الإقبال على الصبار لديه من جميع الفئات وكل الأعمال فهناك الأطفال الذي قد يرغب بتربية نباتات فيختار والديه الصبار لسهولة العناية به او المحال الكبيرة وكذلك الهواة الذي يبحث عن أنواع وأشكال مميزة حرص معرض زهور الربيع بالدقي على توفيرها.