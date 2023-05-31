استئناف الطيران بين دمشق ودولة في أمريكا الجنوبية، وحقيقة منع السوريين من الحج

استأنفت سوريا وفنزويلا حركة الطيران المباشر بينهما، اليوم الأربعاء، فيما كشف مدير الحج في وزارة الأوقاف السورية حسان نصر الله، حقيقة منع السوريين من الحج.

وقد وصلت اليوم إلى مطار دمشق الدولي أول طائرة مباشرة من فنزويلا قادمة من مطار كاراكاس إيذانا بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين المتوقفة منذ نحو 12 عاما.

وأفادت وكالة "سانا" السورية، بأنه على متن الطائرة 102 راكب منهم وزير النقل الفنزويلي ونائب وزير الخارجية الفنزويلية ووفد مرافق.

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ونشرت الوكالة السورية صورة للطائرة الفنزويلية لدى وصولها إلى مطار دمشق في العاصمة السورية.

وقال السفير خليل بيطار مدير إدارة أمريكا في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح صحفي بمطار دمشق: "من المقرر أن تكون هناك رحلة كل 15 يوما بين دمشق وكاراكاس".

استئناف رحلات الطيران بين سوريا والسعودية

وقبل أيام، توقع وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني استئناف رحلات الطيران بين سوريا والمملكة العربية السعودية “خلال أيام” وذلك بعد توقف سنوات.

وقال الوزير محمد مرتيني لصحيفة “الوطن” السورية شبه الرسمية إنه “من المتوقع أن تستأنف الشهر القادم رحلات الطيران ما بين جدة والرياض ودمشق”، موضحًا أنها “خطوة مهمة باعتبار أنه يوجد نحو مليون سوري مغترب في السعودية”.

أكد مرتيني على إمكانية استئناف رحلات العمرة بعد موسم الحج، متوقعًا أن العام القادم سيكون أفضل وتعود الأمور إلى طبيعتها.

لا حج للسوريين هذا العام

وكان مدير الحج في وزارة الأوقاف السورية حسان نصر الله قال في وقت سابق: إن هذا العام لن يكون هناك حج للسوريين وأن الحج سيكون اعتبارًا من العام القادم، نظرًا لأن عودة العلاقات مع المملكة العربية السعودية كانت قبل موسم الحج بفترة وجيزة وهي غير كافية لمثل هذه الترتيبات التي تحتاج إلى تحضير واجتماعات مسبقة مع الجانب السعودي.

وأوضح مرتيني أن الوقت لم يسعف فيما يتعلق بموضوع الإجراءات المتعلقة بالحج وخصوصًا بالجانب القنصلي وبالتالي فإن وزارة السياحة لم تصدر أي تعليمات لمكاتب السياحة فيما يتعلق في هذا الموضوع.

وأضاف أن دور وزارة السياحة هو تنظيمي لوجستي لموسم الحج، “أما فيما يتعلق بالإرشاد الديني والإذن باستئناف موسم الحج هو من اختصاص اللجنة العليا للحج في وزارة الأوقاف التي يترأسها وزير الأوقاف وهو يصدر القرار بذلك وبناءً عليه يبدأ تنظيم أفواج الحج أو العمرة”.

اتفاقية بين البلدين

قال “نصر الله”: إن تنظيم أمور الحج تتم بناءً على اتفاقية توقع بين وزارة الأوقاف السورية ووزارة الحج والعمرة السعودية تتضمن كل التفاصيل والترتيبات اللوجستية من حيث العدد والطيران والسكن وغير ذلك.

وأضاف: “عادة ما توقع هذه الاتفاقية قبل الحج بخمسة أشهر، ونظرًا لأن عودة العلاقات مع المملكة العربية السعودية كانت قبل وقت الحج بفترة وجيزة غير كافية لمثل هذه الترتيبات التي تحتاج إلى تحضير واجتماعات مسبقة مع الجانب السعودي، وبالتالي فإن الأمر سيتم بإذن الله لموسم الحج في العام القادم وليس في هذا العام”.

وفي أبريل الماضي، أعربت المملكة العربية السعودية وسوريا عن ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين.

وجاء فى البيان الذى صدر عن الجانبين السعودى والسورى فى ختام زيارة وزير الخارجية السورى فيصل المقداد إلى المملكة، أن الوزير السورى أعرب عن تقدير بلاده للجهود التى تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من جراء الزلازل التى ضربت سوريا.

استئناف الرحلات الجوية بين دمشق وبغداد

وفي مارس، أعلنت المؤسسة السورية للطيران، استئناف رحلاتها الجوية بين دمشق وبغداد بمعدل رحلتين أسبوعيا (الأحد والخميس).



وقال مدير عام السورية للطيران عبيدة جبرائيل: إن "بغداد من المحطات المهمة في خارطة عمل الخطوط الجوية السورية، وهي ضمن المحطات التي سبق وكان التشغيل عليها مستمرا، واليوم وفي ضوء الطلب المتزايد والجدوى الاقتصادية والتخديمية سيتم تخديم حركة المسافرين عليها ذهابا وإيابا عبر مطار دمشق الدولي".



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