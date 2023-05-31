فوائد الحلبة الحصى، تعالج أعراض انقطاع الطمث المزعجة وتسهل الولادة

فوائد الحلبة الحصى، للصحة بشكل عام، ولصحة المرأة بشكل خاص، لا يمكن إنكارها، فتعد الحلبة الحصى من النباتات المفيدة للصحة، وينصح دائما خبراء التغذية وخبراء الطب البديل بتناولها بانتظام، كمشروب دافئ، سواء بإضافة اللبن، أو بدون اللبن، وفوائد الحلبة الحصى قد لا يعلمها البعض، على الرغم من أنها عديدة ومذهلة، فيمكن للحلبة الحصى أن تداوي العديد من الامراض؛ وبشكل خاص بالنسبة للنساء، وهو ما قد تجهله الكثيرات.

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فوائد الحلبة الحصى

الحلبة مشروب

وتشير دكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الحلبة الحصى من المشروبات الطبيعية التي لها الكثير من الفوائد الصحية للجسم، والتي تستعرضها في السطور التالية

فوائد الحلبة الحصى لعلاج الامراض

لمرضى السكري

من فوائد الحلبة الحصى؛ أنها تقلل الكوليسترول في الدم، وجيدة لمرضى السكري، وتساعد في السيطرة على معدلات السكر في الدم.

للتدفئة في الشتاء

تحتوي الحلبة على فيتامين "ك" والحديد وحمض الفوليك، وكلها مواد تساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم، مما يزيد من حرارة الجسم ويساعد على إبقاء الجسم دافئا في الشتاء.

لعلاج قرحة المعدة

شرب كوبين من الحلبة الحصى كل يوم، يمكن أن يعالج قرحة المعدة، ويعمل على تقوية بطانة المعدة مما يسرع من عملية الشفاء.

لعلاج النحافة

من فوائد الحلبة الحصى؛ أنها غنية بالزيوت التي تزيد الوزن بسرعة، ولتحقيق أعلى استفادة يفضل نقعها من الصباح حتى اليوم التالي، قبل تناولها بالطريقة التقليدية.

فالحلبة الحصى من الأعشاب التي يمكنها أن تعالج النحافة، وتزيد الوزن، في حالة تناولها مطحونة بالسمن، فهي تمد الجسم بالطاقة والدفء، كما أن سعراتها الحرارية عالية، إلى جانب قيمتها الغذائية.

تقوية الذاكرة

تناولك لأوراق الحلبة بشكل منتظم يزيد من قوة الذاكرة.

فوائد الحلبة الحصى للنساء

الحلبة وفوائدها

تسهيل الولادة

الحلبة تزيد من تقلصات الرحم، مما يجعلها تعمل على تسهيل عملية الولادة، لكن لا ينبغي أن يتم تناولها بكميات كبيرة لأنها يمكن أن تسبب تقلصات قبل الأوان، الأمر الذي قد يتسبب في الإجهاض.

زيادة الحليب في الأمهات المرضعات

أظهرت الأبحاث أن الحلبة تزيد من إنتاج الحليب في المرضعات.

تجميل البشرة

الحلبة تعالج البثور، والرؤوس السوداء والتجاعيد، من خلال غلي بذور الحلبة في الماء ويغسل بها الوجه يوميا، حتى تختفي كل مشاكل البشرة.

بعد انقطاع الطمث

لها تأثير كبير في تحسين المزاج والتقليل من الهبات الساخنة التي تواجه المرأة خلال انقطاع الطمث، كذلك تعالج التهاب الشعب الهوائية، والربو، وآلام الطمث.

تقلل من التهاب الجلد

تعتبر عجينة الحلبة من أفضل وسائل علاج التهابات الجلد والحروق والاكزيما، ويمكن عملها بطحن ملعقة كبيرة من بذور الحلبة، وخلطها بالماء الدافئ لإعداد عجينة، وتوضع على الجزء المصاب ويتم تغطيتها بقطعة قماش أو شاش نظيفة ومعقمة.