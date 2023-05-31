الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد الحلبة الحصى، تعالج أعراض انقطاع الطمث المزعجة وتسهل الولادة

الحلبة، فيتو
الحلبة، فيتو

فوائد الحلبة الحصى، للصحة بشكل عام، ولصحة المرأة بشكل خاص، لا يمكن إنكارها، فتعد الحلبة الحصى من النباتات المفيدة للصحة، وينصح دائما خبراء التغذية وخبراء الطب البديل بتناولها بانتظام، كمشروب دافئ، سواء بإضافة اللبن، أو بدون اللبن، وفوائد الحلبة الحصى قد لا يعلمها البعض، على الرغم من أنها عديدة ومذهلة، فيمكن للحلبة الحصى أن تداوي العديد من الامراض؛ وبشكل خاص بالنسبة للنساء، وهو ما قد تجهله الكثيرات.

-إعلانات-

 

فوائد الحلبة الحصى

الحلبة مشروب

وتشير دكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الحلبة الحصى من المشروبات الطبيعية التي لها الكثير من الفوائد الصحية للجسم، والتي تستعرضها في السطور التالية

 

فوائد الحلبة الحصى لعلاج الامراض

لمرضى السكري

من فوائد الحلبة الحصى؛ أنها تقلل الكوليسترول في الدم، وجيدة لمرضى السكري، وتساعد في السيطرة على معدلات السكر في الدم.

 

للتدفئة في الشتاء

تحتوي الحلبة على فيتامين "ك" والحديد وحمض الفوليك، وكلها مواد تساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم، مما يزيد من حرارة الجسم ويساعد على إبقاء الجسم دافئا في الشتاء.

 

لعلاج قرحة المعدة

شرب كوبين من الحلبة الحصى كل يوم، يمكن أن يعالج قرحة المعدة، ويعمل على تقوية بطانة المعدة مما يسرع من عملية الشفاء.

 

لعلاج النحافة

من فوائد الحلبة الحصى؛ أنها غنية بالزيوت التي تزيد الوزن بسرعة، ولتحقيق أعلى استفادة يفضل نقعها من الصباح حتى اليوم التالي، قبل تناولها بالطريقة التقليدية.

فالحلبة الحصى من الأعشاب التي يمكنها أن تعالج النحافة، وتزيد الوزن، في حالة تناولها مطحونة بالسمن، فهي تمد الجسم بالطاقة والدفء، كما أن سعراتها الحرارية عالية، إلى جانب قيمتها الغذائية.

 

تقوية الذاكرة

تناولك لأوراق الحلبة بشكل منتظم يزيد من قوة الذاكرة. 

 

فوائد الحلبة الحصى للنساء

الحلبة وفوائدها

تسهيل الولادة 

الحلبة تزيد من تقلصات الرحم، مما يجعلها تعمل على تسهيل عملية الولادة، لكن لا ينبغي أن يتم تناولها بكميات كبيرة لأنها يمكن أن تسبب تقلصات قبل الأوان، الأمر الذي قد يتسبب في الإجهاض.

 

زيادة الحليب في الأمهات المرضعات 

أظهرت الأبحاث أن الحلبة تزيد من إنتاج الحليب في المرضعات.

 

تجميل البشرة 

الحلبة تعالج البثور، والرؤوس السوداء والتجاعيد، من خلال غلي بذور الحلبة في الماء ويغسل بها الوجه يوميا، حتى تختفي كل مشاكل البشرة.

 

بعد انقطاع الطمث

لها تأثير كبير في تحسين المزاج والتقليل من الهبات الساخنة التي تواجه المرأة خلال انقطاع الطمث، كذلك تعالج التهاب الشعب الهوائية، والربو، وآلام الطمث.

 

تقلل من التهاب الجلد

تعتبر عجينة الحلبة من أفضل وسائل علاج التهابات الجلد والحروق والاكزيما، ويمكن عملها بطحن ملعقة كبيرة من بذور الحلبة، وخلطها بالماء الدافئ لإعداد عجينة، وتوضع على الجزء المصاب ويتم تغطيتها بقطعة قماش أو شاش نظيفة ومعقمة.

فوائد الشاي الأسود، يقلل الكوليسترول ويعزز صحة القلب ويقوي المناعة

فوائد القرفة والجنزبيل، مشروب مقوي للمناعة ومهم للتخسيس والعظام

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

فوائد الحلبة الحصى فوائد الحلبة الحصى للنساء فوائد الحلبة الحصى لمرضى السكري فوائد الحلبة الحصى لقرحة المعدة فوائد الحلبة الحصى لعلاج النحافة

مواد متعلقة

فوائد الفيشار، يقاوم الشيخوخة والزهايمر ويساعد في إنقاص الوزن

فوائد البطيخ للتخسيس، ينقص الوزن ولكن يجب تناوله بشروط

الأكثر قراءة

ظهور أحمد بغدودة لاعب المصارعة لأول مرة بعد أيام من اختفائه (فيديو)

بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ( صور)

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 بعد اعتمادها رسميا

علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لأحمد سعد، بعد ارتدائه قميص "نسائي" وحلق

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.1 %

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر المعدن الأصفر اليوم الأربعاء 31-5-2023 ببداية التعاملات

ظهرت الآن، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة علمية: المتقاعدون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

التلسكوبات الحالية عاجزة عن رصدها، صخور فضائية تبقى عالقة ملايين السنين

عرض سيجار عمره 80 عاما للبيع، تعرف على صاحبه

إيلون ماسك يشجع الصين على إرسال رائد فضاء إلى القمر

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر اليوان اليوم الأربعاء 31-5-2023 في البنك الأهلي المصري

آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأربعاء 31-5-2023

سعر الدولار في البنوك الآن بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

لضمان رحلة حج آمنة.. نصائح السعودية للحجاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم الشرع في تحويل المقابر إلى مساكن

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية