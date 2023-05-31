تعرف على أسعار الزيوت بمعرض زهور الربيع بالدقي (فيديو)

مع بداية معرض زهور الربيع بدورته الـ٩٠ بالمتحف الزراعي بالدقي يذهب العديد من الأشخاص للحصول على جميع المنتجات الطبيعية بأنواعها المختلفة وليس فقط للنظر للمناظر الخلابة أو شراء الزهور والنباتات وعلى راس هذه السلع هي الزيوت الخام التي يبحث عنها العديد من المواطنين.

هذا كما يصيب المواطنين في العادة حالة من عدم الثقة في معظم العطارين الذي يبيعون تلك الزيوت، حيث تكون في كثير من الأوقات مغشوشة أو مخلوطة بأنواع أخرى وليست خاما كما يدعون لذلك ينتظر العديد معرض زهور الربيع كل عام للحصول على المنتجات الموثوق بها.

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ولهذا حرصت "فيتو" على الذهاب في جولة ميدانية من داخل معرض زهور الربيع بالدقي للتعرف على أنواع الزيوت المختلفة وأسعارها.

فقال عبد الرحمن وائل، عامل بأكبر معصرة الزيوت بالوراق والذي يعرضون منتجاتهم بمعرض زهور الربيع بالدقي، أن جميع الزيوت التي يطرحها هي زيوت طبيعية 100٪ كما تعد الأسعار في متناول الجميع.

أسعار الزيوت بمعرض زهور الربيع بالدقي

حيث يبلغ سعر لتر زيت جوز الهند الطبيعي الخام ٣٠٠ جنيه للتر و٤٥ جنيها للـ١٥٠ جراما، مؤكدًا على الفوائد العديدة للزيت الطبيعي سواء للشعر او الجسم والذي يلقي إقبالا كبيرًا من السيدات سواء بداخل المعرض أو في الأيام العادية.

وأكد عبد الرحمن على وجود خلطات للشعر والأطفال مكونة من ٣١ نوع زيت مختلف منها جوز الهند والچاچوبة والزيتون واللوز بكلا نوعيه الحلو أو المر وزيت الخردل وحبة البركة وزيت جنين القمح والذي يعد من أغلى الزيوت حيث يصل سعر اللتر إلى ٥ آلاف جنيه، مضيفًا أن سعر هذه الخلطات يبدأ من ١٠٠ جنيه حيث يباع الجرام منها بجنيه واحد.

وأضاف عبد الرحمن أن الأسعار في حالة عدم استقرار في الفترات الأخيرة حيث قد يتغير سعر المنتج كل يوم ولكنهم يحاولوا على قدر الإمكان عرض السلع بأسعار تناسب الجميع في معرض زهور الربيع بالدقي.

الزيوت بمعرض زهور الربيع طبيعية ١٠٠٪

وأشار عبدالرحمن إلى ان جميع المنتجات التي تقدم بمعرض زهور الربيع بالدقي طبيعي ١٠٠٪ ويتم عصرها أمام الزبائن سواء كانت الزيوت بمختلف أنواعها أو الطحينة التي تبيعها المعصرة والتي بلغ سعرها ١٢٠ جنيها للـ٧٠٠ جرام.

الإقبال على معرض زهور الربيع

وأكد مصطفي عامر أن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك بها في المعارض ولكنها تعد الأولى التي يكون بها في المتحف الزراعي.

وأضاف مصطفى أن الإقبال في اليومين الأوائل من معرض زهور الربيع كان جيد للغاية، مؤكدًا أن الحكم الصحيح على مدى إقبال المواطنين سيكون في نهاية الأسبوع الحالي ولكن الأيام الأولى كانت بشرة خير.

معرض زهور الربيع

ومن جانبه قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والمشرف على المعرض إن معرض زهور الربيع يقام تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ويشارك فى افتتاحه بعض الوزراء والمحافظين والسفراء العرب والأجانب بالقاهرة، وأن أبواب المعرض مفتوحة للجمهور يوميا من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء ولمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقي، لافتا إلى أن المعرض يشهد بيع شتلات أشجار خشبية ومثمرة بأسعار مخفضة، في إطار مبادرة 100 مليون شجرة. التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سعر تذكرة دخول المتحف الزراعي

وأكد المهندس محمود فوزي رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمشرف على المتحف الزراعي بالدقي أن أسعار الدخول إلى المعرض بتذكرة مقابل 10 جنيهات، ويفتح يوميا للجمهور من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وتفقد وزير الزراعة ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة، وأشاد الوزير في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج مشددا على أن وزارة الزراعة تعمل إلى تحديث وتطوير صناعة الورود والزهور ونباتات الزينة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، الأمر الي ينعكس على رفع القيمة المضافة للإنتاج للحصول على عائد أعلى وتسهيل أية عوائق أمام التصدير للمنافسة على المستوى الدولي خاصة إنها من الصناعات الواعدة.