الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تعرف على أسعار الزيوت بمعرض زهور الربيع بالدقي (فيديو)

معرض زهور الربيع،
معرض زهور الربيع، فيتو

مع بداية معرض زهور الربيع بدورته الـ٩٠ بالمتحف الزراعي بالدقي يذهب العديد من الأشخاص للحصول على جميع المنتجات الطبيعية بأنواعها المختلفة وليس فقط للنظر للمناظر الخلابة أو شراء الزهور والنباتات وعلى راس هذه السلع هي الزيوت الخام التي يبحث عنها العديد من المواطنين.

هذا كما يصيب المواطنين في العادة حالة من عدم الثقة في معظم العطارين الذي يبيعون تلك الزيوت، حيث تكون في كثير من الأوقات مغشوشة أو مخلوطة بأنواع أخرى وليست خاما كما يدعون لذلك ينتظر العديد معرض زهور الربيع كل عام للحصول على المنتجات الموثوق بها.

-إعلانات-

ولهذا حرصت "فيتو" على الذهاب في جولة ميدانية من داخل معرض زهور الربيع بالدقي للتعرف على أنواع الزيوت المختلفة وأسعارها.

فقال عبد الرحمن وائل، عامل بأكبر معصرة الزيوت بالوراق والذي يعرضون منتجاتهم بمعرض زهور الربيع بالدقي، أن جميع الزيوت التي يطرحها هي زيوت طبيعية 100٪ كما تعد الأسعار في متناول الجميع.

أسعار الزيوت بمعرض زهور الربيع بالدقي

حيث يبلغ سعر لتر زيت جوز الهند الطبيعي الخام ٣٠٠ جنيه للتر و٤٥ جنيها للـ١٥٠ جراما، مؤكدًا على الفوائد العديدة للزيت الطبيعي سواء للشعر او الجسم والذي يلقي إقبالا كبيرًا من السيدات سواء بداخل المعرض أو في الأيام العادية.

وأكد عبد الرحمن على وجود خلطات للشعر والأطفال مكونة من ٣١ نوع زيت مختلف منها جوز الهند والچاچوبة والزيتون واللوز بكلا نوعيه الحلو أو المر وزيت الخردل وحبة البركة وزيت جنين القمح والذي يعد من أغلى الزيوت حيث يصل سعر اللتر إلى ٥ آلاف جنيه، مضيفًا أن سعر هذه الخلطات يبدأ من ١٠٠ جنيه حيث يباع الجرام منها بجنيه واحد.

وأضاف عبد الرحمن أن الأسعار في حالة عدم استقرار في الفترات الأخيرة حيث قد يتغير سعر المنتج كل يوم ولكنهم يحاولوا على قدر الإمكان عرض السلع بأسعار تناسب الجميع في معرض زهور الربيع بالدقي.

 

الزيوت بمعرض زهور الربيع طبيعية ١٠٠٪

وأشار عبدالرحمن إلى ان جميع المنتجات التي تقدم بمعرض زهور الربيع بالدقي طبيعي ١٠٠٪ ويتم عصرها أمام الزبائن سواء كانت الزيوت بمختلف أنواعها أو الطحينة التي تبيعها المعصرة والتي بلغ سعرها ١٢٠ جنيها للـ٧٠٠ جرام.

الإقبال على معرض زهور الربيع

وأكد مصطفي عامر أن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك بها في المعارض ولكنها تعد الأولى التي يكون بها في المتحف الزراعي.

وأضاف مصطفى أن الإقبال في اليومين الأوائل من معرض زهور الربيع كان جيد للغاية، مؤكدًا أن الحكم الصحيح على مدى إقبال المواطنين سيكون في نهاية الأسبوع الحالي ولكن الأيام الأولى كانت بشرة خير.

معرض زهور الربيع

ومن جانبه قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والمشرف على المعرض إن معرض زهور الربيع يقام تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ويشارك فى افتتاحه بعض الوزراء والمحافظين والسفراء العرب والأجانب بالقاهرة، وأن أبواب المعرض مفتوحة للجمهور يوميا من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء ولمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقي، لافتا إلى أن المعرض يشهد بيع شتلات أشجار خشبية ومثمرة بأسعار مخفضة، في إطار مبادرة 100 مليون شجرة. التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سعر تذكرة دخول المتحف الزراعي

وأكد المهندس محمود فوزي رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمشرف على المتحف الزراعي بالدقي أن أسعار الدخول إلى المعرض بتذكرة مقابل 10 جنيهات، ويفتح يوميا للجمهور من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وتفقد وزير الزراعة ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة، وأشاد الوزير في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج مشددا على أن وزارة الزراعة تعمل إلى تحديث وتطوير صناعة الورود والزهور ونباتات الزينة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، الأمر الي ينعكس على رفع القيمة المضافة للإنتاج للحصول على عائد أعلى وتسهيل أية عوائق أمام التصدير للمنافسة على المستوى الدولي خاصة إنها من الصناعات الواعدة. 

وزير الصحة يزور معرض زهور الربيع ويبدى إعجابه بجمال المعروضات

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

معرض زهور الربيع الزيوت بمعرض زهور الربيع المتحف الزراعي المتحف الزراعي بالدقي جولة ميدانية زيت جوز الهند زيت جنين القمح زيت الخردل وزارة الزراعة

مواد متعلقة

أسعار منتجات وزارة الزراعة بمعرض زهور الربيع بالدقي (فيديو)

تعرف على أنواع وأسعار العسل الطبيعي بمعرض زهور الربيع (فيديو)

مياه الشرب بالجيزة تشارك في معرض زهور الربيع 2023 بدورته الـ 90

إقبال كبير من المواطنين على زيارة معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

الكويتية نور الفلاح حامل بطفلها الأول من حبيبها آل باتشينو

أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر المعدن الأصفر اليوم الأربعاء 31-5-2023 ببداية التعاملات

اجتماع بين الاستخبارات الإيطالية والموساد ينتهي بكارثة

اغتيال نجل عبد الله السنوسي رئيس جهاز مخابرات القذافي، ومقطع فيديو وراء تصفيته

مصرع طبيب وابنته دهستهما سيارة فى مصر الجديدة (صور)

علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لأحمد سعد، بعد ارتدائه قميص "نسائي" وحلق

عاطل ينهي حياة والدته بطعنتين في الشرقية

أخبار مصر: اقتحام عمومية المهندسين وتكسير الصناديق، زيادة سعر دواء شهير، وهذه كمية الذهب التي دخلت مصر بعد الإعفاء الجمركي

Advertisements

منوعات

المزيد

عرض سيجار عمره 80 عاما للبيع، تعرف على صاحبه

إيلون ماسك يشجع الصين على إرسال رائد فضاء إلى القمر

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالأسواق المحلية

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

خايف مصعبش على الناس لما اموت.. قصة حسن حسني مع الاكتئاب قبل وفاته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عصير العنب في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

الإفتاء توضح حكم الشرع في تحويل المقابر إلى مساكن

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية