الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

سفير المجر يتفقد المتحف الزراعي وزوجات 5 سفراء يزرن معرض زهور الربيع

سفير المجر يتفقد
سفير المجر يتفقد المتحف الزراعي، فيتو

أجرى السفير أندراش أيمر كوفاكش András Imre KOVÁCS سفير دولة المجر بالقاهرة، زيارة إلى المتحف الزراعي بالدقي كما تفقد معرض زهور الربيع يرافقه الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والمهندس محمود عطا المشرف العام على المتحف ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض الزهور والمهندس أحمد منصور مدير المتحف.


"كوفاكش" قام بزيارة متحف المقتنيات التراثية ومتحف الزراعة المصرية القديمة وقاعة السينما الملكية وأشاد بالمعروضات الزراعية كما تفقد أجنحة معرض الزهور.

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وفي سياق متصل استقبل معرض الزهور اليوم كل من زوجات سفراء صربيا، أرمينيا، اليابان، سنغافورة وليتوانيا وقد أشادوا بحسن الاستقبال والتنظيم الراقي 
 

ويشهد معرض زهور الربيع إقبالا كبيرا من الأسر المصرية والسادة السفراء الأجانب بالقاهرة


يذكر أن معرض زهور الربيع الذي افتتحه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السبت الماضي يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب  ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة، والمعرض مفتوح يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا لمدة شهر في المتحف الزراعى بالدقي.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد إن المعرض يقام تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ويشارك فى افتتاحه بعض الوزراء والمحافظين والسفراء العرب والأجانب بالقاهرة. 

 

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ولفت إلى أن المعرض مفتوح للجمهور يوميا من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء ولمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقي، كما يشهد المعرض بيع شتلات أشجار خشبية ومثمرة بأسعار مخفضة، في إطار مباردة 100 مليون شجرة. 

 

وقال محمود فوزي رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمشرف على المتحف الزراعي إن سعر التذكرة 10 جنيهات، ويفتح يوميا للجمهور من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

 وتفقد وزير الزراعة ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة، وأشاد الوزير في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج مشددا على أن وزارة الزراعة تعمل إلى تحديث وتطوير صناعة الورود والزهور ونباتات الزينة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، الأمر الي ينعكس على رفع القيمة المضافة للإنتاج للحصول على عائد أعلى وتسهيل أية عوائق أمام التصدير للمنافسة على المستوى الدولي خاصة إنها من الصناعات الواعدة. 

وقال وزير الزراعة إن المعرض يضم هذا العام 200 عارض في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار ومعرض خير مزارعنا لأهالينا الذي يعرض سلع مخفضة بنسبة 30% في غطار دور الوزارة لتوفير السلع بأسعار مخفضة الأمر الذي يساهم في رفع العبء عن كاهل المزارع. أكد الوزير أن تنظيم المهرجان يؤكد أن الدولة المصرية تدعم صناعة وزراعة الزهور نظرًا لأهميتها للسوق المحلي والتصدير الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن توفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن معرض زهور الربيع له تقاليده وهو تاريخي وعريق. أكد أن مبادرة الـ 100 مليون شجرة تأتي في إطار تشجع الدولة للاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء لتخفيض نسبة التلوث البيئي والانبعاثات الحرارية. 

 

 

 

 

سفير دولة المجر المتحف الزراعي بالدقي معرض زهور الربيع العلاقات الزراعية الخارجية متحف الزراعة المصرية القديمة

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