هالة فاخر تكشف موعد الانتهاء من تصوير مشاهدها في "أبو نسب"

هالة فاخر، تواصل الفنانة هالة فاخر تصوير مشاهدها في فيلم “أبو نسب” بطولة الفنان محمد إمام والفنانة ياسمين صبري.

وقالت هالة فاخر لـ “فيتو” إنه يتبقى لها نحو أسبوع، وتنتهي من تصوير مشاهدها في العمل الذي يتم تصويره داخل عدد من الفنادق.

وتجسد هالة فاخر خلال أحداث الفيلم دور والدة الفنان محمد إمام، والعمل من إخراج رامي إمام بطولة محمد إمام وياسمين صبري، وماجد الكدواني.

فيلم أبو نسب

وفيلم “أبو نسب” من بطولة محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، وهالة فاخر، وإخراج رامي إمام.

مسلسل جت سليمة

وكانت الفنانة هالة فاخر شاركت في موسم دراما رمضان 2023 من خلال مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم.

أبطال جت سليمة

وشارك في المسلسل إلى جانب دنيا سمير غانم عدد من الفنانين من بينهم الفنان خالد الصاوي، والفنانة هالة فاخر، والفنانة سلوى خطاب، والفنان سيد رجب، والفنانة مايان السيد.

مسلسل طير بينا يا قلبي

وفي وقت سابق عرض أيضا للفنانة هالة فاخر مسلسل “طير بينا يا قلبي” على شاشة قناة ON.

وشارك في بطولة مسلسل "طير بنا يا قلبي": ريم مصطفى، هالة فاخر بسمه، دنيا ماهر، نور محمود، ليلى حسين، ابرام سمير، عمرو عبد العزيز، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفله ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفى، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاج شركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبد العاطي.

مسلسل "طير بينا يا قلبي" سجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ريم مصطفى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي حول الأسرة ومنظومة التعليم، كما يسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الإنترناشونال والمدارس الحكومية والعديد من الصراعات التى يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.

وكان مسلسل "طير بينا يا قلبي" تصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة watch it الرقمية، بعد عرض أول 3 حلقات من العمل الذي عرض حصريًا على قناة ON ومنصة Watch It الرقمية.