الخميس 01 يونيو 2023
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حوادث

الحبس عامين لربة منزل متهمة بسرقة المواطنين في مصر الجديدة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بالحبس عامين لربة منزل متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من السيدات بأسلوب المغافلة.

وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات عقب قيامها بسرقة مشغولات ذهبية من "ربة منزل" حال سيرها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة بأسلوب "المغافلة". 


وبتطوير مناقشتها أقرت بارتكابها 4 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشادها ضبط هاتف محمول، فيزا كارت من متحصلات وقائع السرقات المشار إليها لدى عميلها "سيئ النية" وتم ضبطه.

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وأضافت بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

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محكمة جنح مصر الجديدة مكافحة جرائم النشل مديرية أمن القاهرة قسم شرطة مصر الجديدة

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