شروط القبول بمبادرة أشبال مصر الرقمية

مبادرة أشبال مصر الرقمية من أهم المبادرات المجانية التي يستهدفها ويتبناها معهد تكنولوجيا الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما لها من دور مهم في صقل مهارات مهارات تكنولوجيا المعلومات لدى الطلاب والنشء من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثاني الثانوي، وذلك بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية.

شروط التقديم بمبادرة أشبال مصر الرقمية

أشبال مصر،فيتو

يجب على المتقدمين أن يكون لديهم الرغبة الحقيقية للتعلم من الناحية التكنولوجية بشكل عام وبطريقة غير تقليدية بشكل خاص، مع التأكيد على قراءة القواعد العامة والشروط المنظمة لمنحة مبادرة أشبال مصر الرقمية وفهم جميع المعايير المؤهلة للقبول في المنحة وكذلك نظام الدراسة طوال فترة المنحة والموافقة عليها من خلال استيفاء نموذج الإقرار الملحق.

Advertisements

معايير القبول بمبادرة أشبال مصر الرقمية

وعلى المتقدمين استيفاء شروط التقديم ومعايير القبول التالية:

-أن يكون الطالبة أو الطالبة مصري الجنسية وأن يتراوح سن الطالب بين 12و17عاما.

-تبدأ السنوات الدراسية من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي -وأن يكون مقيد في إحدى المدارس داخل مصر.

-أن يكون ملما بالمعرفة الأساسية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والقدرة على التعلم عبر الإنترنت.

- التفوق الدراسي والعلمي في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بحد أدنى 90% في كل مادة.

اختبارات يجب اجتيازها

على المتقدم للمنحة اجتياز الاختبارات التالية:

- اللغة الإنجليزية لقياس مدى الإلمام العام باللغة الإنجليزية

- أساسيات تكنولوجيا المعلومات لقياس المستوى في المهارات التكنولوجية والتعامل مع الحاسب الآلي

- اختبار قدرات لقياس المهارات المنطقية والحسابية والشخصية

- الاختبار التخصصي للمسار التكنولوجي

- المقابلة الشخصية

المجالات التدريبية بمبادرة أشبال مصر الرقمية

يختار المتقدمين للدراسة أحد المسارات التكنولوجية المتاحة ويحصلون على شهادات معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أحد المجالات التالية:

- الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتطوير البرمجيات وعلوم البيانات والأنظمة المدمجة والفنون الرقمية وتأمين المعلومات والشبكات

المهارات التي تستهدفها المبادرة

يستطيع الطلاب من خلال المبادرة تنمية المهارات الشخصية والحياتية والقيادية طوال فترة تنفيذ المبادرة من خلال التعرض لموضوعات تدريبية مختلفة مثل:مهارات التواصل والعرض وإدارة الوقت وبناء الفريق والأخلاقيات والسلوكيات ومهارات التخطيط والقيادة والتفكير الإبداعي والتوعية البيئية والتنمية المستدامة وريادة الأعمال والعمل الحر.