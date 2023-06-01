موعد قبول التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية، أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن الإدارات التعليمية تبدء الأحد القادم الموافق 4 يونيو تلقى قبول التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة ولمدة خمسه عشر يوماُ من تاريخ اعلان النتيجة وبرسوم قدرها 35 جنيها للمادة.

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 " الدور الأول " .

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالبا وطالبة.

وجاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠ %.

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خطوات التقدم بتظلم على نتيجة الإعدادية

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة، وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

5- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى ٢٠٢2 / ٢٠٢3 (الدور الأول).

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالبا وطالبة.

وبينت النتيجة رسوب ودور ثان لـ ٢٩٥٩٢ طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠ %.

وأوضح أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة يبلغ (194897) طالبًا وطالبة، مقسما على (685) لجنة، كما يبلغ إجمالى طلاب الدمج (2482) طالبًا وطالبة.