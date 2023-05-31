الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

الأول مكرر بالشهادة الإعدادية بالقاهرة: نفسي أبقى دكتور وكنت معتمد على المدرسة

الأول مكرر بالشهادة
الأول مكرر بالشهادة الإعدادية بالقاهرة، فيتو

نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة القاهرة الآن، قال الطالب عمار محمد حسينى، الأول مكرر على محافظة القاهرة، بمدرسة المستقبل التابعة لإدارة الوايلى التعليمية، إن المحافظة قامت بالتواصل معه وإبلاغة بحصوله على المركز الأول مكرر بـ الشهادة الإعدادية 2023.

 

نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة القاهرة الآن

وقال الأول مكرر بالشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، في تصريحات خاصة لفيتو: مكنتش مصدق لغاية لما مدير المدرسة بتاعتي أكد ليا الخبر، ومكنتش متوقع أطلع الأول ولكن كان عندي أمل، ونفسي أطلع دكتور زي ماما وبابا.

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أمنية الأول على الشهادة الإعدادية بالقاهرة 

وأضاف الطالب عمار محمد حسيني: "الفرحة مكنتش سيعاني، ونفسي أدخل مدارس STEM، وكان ليا نظام في المذاكرة بحيث يكون في عدد ساعات معين وساعات للراحة، وكان اعتمادى أكتر على المدرسة وكنت منتظم فيها، وكانت الدروس ثانوية بعد المدرسة".

 

وكانت  مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أعلنت  حصول ٢٥٩ طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية بـ الشهادة الإعدادية مشيرا إلى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى  المحافظة بنسبة نجاح ٩٨.١٥%  ، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٧٢ % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٢٤%.

 

نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة القاهرة الآن

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني  لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٢  / ٢٠٢٣  بنسبة نجاح  ٨٥.١ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٥٣٣ طالبا وطالبة  حضر منهم ١٨٤٣٥٢ طالبا وطالبة ونجح ١٥٦٧٩٩

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.١ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٤.٩ % ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٧٤.٣%.

رابط نتيجتك لشهادة الإعدادية 2023 بالاسم الآن

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم  أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنا  بإدخال رقم الجلوس.

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