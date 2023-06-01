الخميس 01 يونيو 2023
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اقتصاد

غرفة منتجات الأخشاب والأثاث: انطلاق فعاليات معرض ديزاين شو للمصنعين والديكور

فعاليات معرض ديزاين
فعاليات معرض ديزاين شو للمصنعين والديكور، فيتو

انطلقت اليوم فعاليات معرض "ديزاين شو" The Design Show  في دورته الثامنة، والذي يقام في الفترة من الخميس الموافق 1 يونيو وحتى السبت الموافق 3 يونيو 2023 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر.

وقالت غرفة منتجات الأخشاب والأثاث في أن المعرض يعد  أكبر تجمع لمصممي الديكور ومصنعي الأثاث وخبراء الديكور، كما يقدم أحدث حلول وخامات التشطيب في مكان واحد».

 

شركات متخصصة في أنشطة متنوعة

يضم  المعرض شركات متخصصة في أنشطة متنوعة منها: التصميم الخارجي، والتصميم المعماري والداخلي للمشروعات، وكذلك تصميم وتصنيع الأثاث المنزلي والمكتبي واللاند سكيب، وكذلك يعرض المعرض أحدث حلول التشطيبات والإضاءة، والكثير من التفاصيل الخاصة بتشطيب الوحدات والمشروعات العقارية المختلفة.

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معرض "ديزاين شو"، فيتو

وتطلق غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بالتعاون مع المجلس المصري التصديري للأثاث مسابقة - جائزة أحمد حلمي للتصميم. والتي تهدف إلى تحفيز مصممي الأثاث المصريين لعرض أفضل تصميماتهم المميزة لقطع الأثاث، والجائزة ممنوحة لتصميم الأثاث تكريما للراحل م. أحمد حلمي تمنح لمصممي الأثاث الموهوبين من جميع أنحاء مصر، المسابقة مخصصة للهواة والمحترفين 
جدير بالذكر أن المعرض يوافق الذكري الأولي لرحيل  المهندس أحمد حلمي  رئيس مجلس ادارة غرفة منتجات الأخشاب والأثاث السابق، وكان  المعرض  يحظى باهتمامه ورعايته.

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