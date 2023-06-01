الخميس 01 يونيو 2023
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حوادث

الداخلية تنظم بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد بوادى الفروسية

وادي الفروسية،فيتو
وادي الفروسية،فيتو

نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للفروسية بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد "الحلقة الثالثة" بوادى الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة والذى يعد صرحًا رياضيًا يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية حيث أُقيمت فعاليات البطولة على مدار يومى (28 - 29/5/2023).. وذلك بمشاركة (33 فارسًا وفارسة وجوادًا) فى مباريات البطولة.

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ويُعد تنظيم بطولة الجمهورية لرياضة التقاط الأوتاد "الحلقة الثالثة" على ملاعب وادى الفروسية للشرطة، انعكاسًا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ فى مجال رياضة الفروسية وتوفير كافة السبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير وأماكن إنتظار السيارات وتوفير إسطبلات ذات مواصفات قياسية بسعة كبيرة لإيواء الخيول وتوفير خدمات بيطرية متطورة ملائمة لها.

كما صُممت منصة للجنة التحكيم تُتيح رؤية زوايا أكثر لكافة الملاعب، للمساعدة على أداء تحكيمى أفضل فى البطولات.
 


وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء احتفالية بحضور أعضاء الاتحاد المصرى للفروسية وممثلى لجان التحكيم.

ومن جانبهم أشاد المشاركين بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقًا للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دوليًا بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.

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ويأتي ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيمانًا بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة لاسيما رياضة الفروسية.

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الاتحاد المصري للفروسية بطولة الجمهورية لإلتقاط الأوتاد رياضة الفروسية وادى الفروسية للشرطة وزارة الداخلية وادى الفروسية

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