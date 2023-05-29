الإثنين 29 مايو 2023
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حوادث

الداخلية تضبط 13 ديلر مخدرات خلال حملة بمحافظة دمياط

مديرية أمن دمياط،فيتو
مديرية أمن دمياط،فيتو

تمكنت الأجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من القضاء على بؤرة إجرامية وضبط 13 ديلر مخدرات فى شوارع دمياط بعد مقطع فيديو يوصف انتشار المواد المخدرة.

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تابعت الأجهزة الأمنية ما تم نشره بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام عدة أشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة أسفل محل سكنها.


وبالفحص أمكن تحديد الشاكية إحدى السيدات مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط وبسؤالها قررت بتضررها من قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"مقيمان بذات الدائرة، بالاتجار بالمواد المخدرة بجوار محل سكنها.

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وعقب تقنين الإجراءات تم  ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهما أعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار. 


كما تم استهداف المنطقة محل الشكوى بعدة حملات أمنية أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المُخدرة، بإجمالى 11 متهم، وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو  وزنت 6 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين  وزنت كيلو جرام – طبنجة – 4 فرد محلى).
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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