هذا المنتخب يقترب من مواجهة الأولمبي وديًا

المنتخب الأوليمبي، اقترب منتخب الكونغو من مواجهة نظيره الأولمبي وديًا خلال معسكره الأخير استعدادا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها المغرب أواخر الشهر المقبل.

ويبحث الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي على مباراة ودية خلال معسكره الأخير استعدادا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها المغرب أواخر الشهر المقبل.

ويعتبر منتخب الكونغو هو الأقرب لمواجهة نظيره المصري الأولمبي حسبما صرح مصدر داخل جهاز الفراعنة.

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ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات مالي والجابون والنيجر.

ورفض مسئولو المنتخب الأوليمبي مخاطبة المنتخب المغربي لمواجهته وديا، خاصة أنه سيكون مستضيف البطولة، كما أن منتخب مصر سبق له خوض مباراتين وديتين أمام نظيره المغربي في شهر نوفمبر الماضي، خلال معسكر الفراعنة بالعاصمة المغربية الذي استمر أسبوعا.

وينتظر مسئولو المنتخب الأوليمبي ردود المنتخبات الثلاث، لتحديد كافة التفاصيل الخاصة بمعسكر البطولة المقرر انطلاقه 12 يونيو المقبل، حيث يرغب الخواجة ميكالي في خوض مباراتين وديتين قبل السفر إلى المغرب، وفي حال تعذر ذلك سيكتفي بمباراة واحدة، وهو ما يتم حسمه قبل نهاية مايو الجاري.

الإسكندرية تستضيف معسكر المنتخب الأوليمبي

كشف مصدر مسئول داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن مدينة برج العرب بالإسكندرية، ستستضيف معسكر المنتخب الأوليمبي، المقرر انطلاقه يوم 12 يونيو المقبل، إستعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في المغرب في الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لـأولمبياد باريس 2024.

موعد معسكر المنتخب الأوليمبي

وتابع المصدر، أن المعسكر المقرر انطلاقه يوم 12 يونيو المقبل، سيبدأ وينتهي في الإسكندرية، وسيتخلله مباراة ودية دولية على الأقل ستقام باستاد الأسكندرية.

وأضاف المصدر، أن البرازيلي ميكالي كان يخطط لإقامة معسكر قصير خلال شهر مايو الجاري، على غرار معسكر أبريل الماضي، إلا أن ضيق الوقت وضغط جدول الدوري الممتاز، حال دون ذلك.

ميكالي يناقش ترتيبات معسكر أمم أفريقيا

عقد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي اجتماعا الأربعاء الماضي بحضور محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب والبرازيلي ميكالي المدير الفني لاستعراض ترتيبات المرحلة القادمة استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024".

إجتماع الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، فيتو



ويلعب المنتخب الأوليمبي في المجموعة الثانية مع مالي والنيجر والجابون، ويتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة إلى الأولمبياد بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

نتيجة القرعة وموعد البطولة

وقام بسحب القرعة، عزيز بودربالة نجم الكرة المغربية، وباتريك مبوما نجم الكرة الكاميرونية، في حضور سامسون أدامو رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم: مالي والجابون والنيجر.

بينما تضم المجموعة الأخرى: المغرب وغانا والكونغو وغينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاث الأولى في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب، إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

تنطلق فعاليات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين.

يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي هو حامل لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بعد أن توج بالبطولة في آخر نسخة والتي جرت 2019 وأقيمت في القاهرة.

وكان يقود المنتخب الأوليمبي وقتها شوقي غريب كمدير فني، ونجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وكان محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأوليمبي، قد كلف محمود حرب المدير الإداري للفريق، بالسفر إلى المملكة المغربية، لحضور حفل قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها المغرب في الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين.