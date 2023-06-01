الخميس 01 يونيو 2023
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حوادث

استخراج بطاقات الرقم القومي لعدد من نزلاء إحدى دور الرعاية الاجتماعية للمسنين (صور)

نزلاء دور الرعاية،فيتو
نزلاء دور الرعاية،فيتو

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد القوافل المُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) وفى ضوء التنسيق بين الوزارة وكافة الجهات الحكومية قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية لمحافظة "الغربية" لإستجابة الالتماس المقدم من مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لإستخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من نزلاء إحدى دور الرعاية الإجتماعية للمسنين.

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ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

 

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