أعراض نقص المغنيسيوم، ضعف العضلات وفقدان الشهية والغثيان والصداع

أعراض نقص المغنيسيوم، المغنيسيوم من العناصر الغذائية المهمة التى يجب أن يحصل عليها الجسم يوميا للقيام بوظائفه على أكمل وجه.

وأعراض نقص المغنيسيوم، عديدة وتتشابه مع أعراض أمراض عديدة، مايدفعنا للكشف الطبى عند ملاحظة أعراض غريبة حفاظا على صحة الجسم.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة، إن اعراض نقص المغنيسيوم عديدة، ونقص المغنيسيوم بالجسم له مخاطر عدَّة وأعراض مزعجة، كما يجعل الجسم عرضة للعديد من الأمراض كالسرطان، وأمراض القلب والسكري والسكتات الدماغية، كما يؤدى نقص المغنسيوم إلى الإصابة بنوبات القلق والذعر وجلطات الدم والربو، والتهاب المثانة والاكتئاب، وارتفاع ضغط الدم ونقص السكر في الدم والأرق.

Advertisements

أعراض نقص المغنيسيوم

وأضاف “العوضي”، أن هناك أعراض عديدة تؤكد الإصابة بنقص المغنيسيوم، ومن أعراض نقص المغنيسيوم:

الإرهاق البدني والذهني

ضعف العضلات

فقدان الشهية

الغثيان

الصداع

الشعور بخدر ووخز في الذراعين والساقين.

تشنجات العضلات وتشنجات.

عدم انتظام ضربات القلب.

الاكتئاب وتغيرات في الشخصية الأخرى.

الصداع النصفي.



أعراض نقص المغنيسيوم، فيتو

الفئات الأكثر عرضة لنقص المغنيسيوم

وتابع، أن هناك بعض الأشخاص المعرضين لخطر نقص المغنيسيوم، وهم:

-الذين يعانون من الإسهال أو القيء أو سوء التغذية أو سوء الامتصاص أو نقص فيتامين د.

-مرضى السكر من النوع الثاني، لأن مقاومة الأنسولين يمكن أن تزيد من تكرار التبول، وبالتالي فقدان المغنيسيوم في البول.

-كبار السن لأنهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة، أو لتناولهم أدوية تقلل من مستويات المغنيسيوم نتيجة استخدام بعض الأدوية كالأدوية المدرة للبول، وأيضا لأن امتصاص المغنيسيوم من الأمعاء يتناقص مع تقدم العمر.

-تناول السكر والكحول يزيد من فقدان المغنيسيوم في البول.

-هناك علاقة عكسية بين تدخين التبغ والتوتر ونقص المغنيسيوم.

وفي هذا السياق يقول الدكتور محمد حلمى استشارى التغذية العلاجية، إن المغنيسيوم من العناصر الغذائية المهمة للجسم ويعرف بمايسترو الأملاح والمعادن وذلك لأن نقصه يؤثر في وظيفة غيره من الأملاح والمعادن بشكل كبير مثل الكالسيوم والبوتاسيوم.

مضاعفات نقص المغنيسيوم بالجسم

وأضاف “حلمى”، إن نقص المغنيسيوم فى الجسم يؤدى إلى تدفق الكالسيوم والبوتاسيوم في العضلات والأعصاب ما ينتج عنه أعراض مرضية خطيرة، منها:

- هشاشة العظام وتعرضها المستمر للكسور والإلتئام بصعوبة، بسبب زيادة تدفق الكالسيوم.

- اضطرابات ضغط الدم بسبب اختلال نسبة البوتاسيوم.

- عدم انتظام سكر الدم.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- تشنجات العضلات والرفة والشد العضلي.

- اضطرابات تنفسية وأزمات ربو نتيجة تأثر العضلات التنفسية.

- اضطرابات مزاجية كالقلق والاكتئاب.

- الوهن العضلي والإرهاق والضعف العام.

أطعمة لعلاج نقص المغنيسيوم

وتابع، أنه يجب المواظبة على تناول الأطعمة التى تعد مصدر جيد للمغنسيوم لتعويض نقصه فى الجسم، ومن هذه الأطعمة:

المكسرات

الحبوب الكاملة مثل الشوفان وغيره.

البذور مثل الكتان والشيا والكينوا.

الخضراوات الداكنة اللون.

علاج نقص المغنيسيوم بالجسم

وأوضح الدكتور محمد حلمى، أن المكملات الغذائية في حالة الانخفاض الشديد للمغنيسيوم مهمة جدًّا، وتكون فعالة، لكن للأسف لها أضرار جانبية خاصة في كبار السن، لذا من الأفضل الحفاظ على نظام غذائي متوازن طوال حياتنا مما يحمي من أي نقص فى العناصر الغذائية وذلك حفاظا على الصحة.