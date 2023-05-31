أعراض نقص المغنيسيوم ومخاطر نقصه وطرق العلاج من الطبيعة

أعراض نقص المغنيسيوم، تتشابه مع أعراض العديد من الأمراض، ولذلك قد لا يكشف البعض معاناته من نقص المغنيسيوم مبكرا، مما قد يزيد من سوء الحالة، ولذلك لابد من التعرف على أعراض نقص المغنيسيوم جيدا، حتى يمكن علاج نقص المغنسيوم، وتنجب هذا النقص، من خلال اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة التي تحتوي على كميات مناسبة من المغنيسيوم.

وتؤكد دكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن المغنيسيوم معدن يخلص الجسم من السموم، ويعمل على تعزيز عمل العضلات والأعصاب، كما أنه يمد الجسم بالطاقة.

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أعراض نقص المغنسيوم

المغنيسيوم وفوائده



وتشير دكتورة هدى، إلى أن أعراض نقص المغنسيوم بجسمك عديدة، والتي تتمثل في الآتي:

الإرهاق البدني والذهني، وضعف العضلات، وفقدان الشهية، والغثيان، والصداع.

ولكن يجب الالتفات إلى أن هناك علامات تؤكد تناقص المغنسيوم إلى حد لا بد من عدم إهماله، والتي تتمثل في الآتي:

الشعور بخدر ووخز في الذراعين والساقين.

تشنجات العضلات وتشنجات.

عدم انتظام ضربات القلب.

الاكتئاب وتغيرات في الشخصية الأخرى.

الصداع النصفي.



مخاطر نقص المغنسيوم

تضيف دكتورة هدى، أنه عندما يعاني الجسم من نقص المغنسيوم، يكون عرضة للعديد من الأمراض المستعصية، كالسرطان، وأمراض القلب والسكري والسكتات الدماغية.

وتوضح دكتورة هدى، أن نقص المغنيسيوم يؤدي أيضا إلى الإصابة بنوبات القلق والذعر وجلطات الدم والربو، والتهاب المثانة والاكتئاب، وارتفاع ضغط الدم ونقص السكر في الدم والأرق.

أسباب نقص المغنيسيوم





وعن أسباب نقص المغنيسيوم بالجسم توضح دكتورة هدى، أن نظامنا الغذائي الخالي من المغنسيوم أحد أهم الأسباب، كذلك تناول كميات كبيرة من السكريات، يؤدي إلى استهلاك المزيد من المغنسيوم؛ وذلك لأن كل جزيء من السكر الذي نتناوله، يتطلب 54 جزيئا من المغنيسيوم للتعامل معه، كذلك الإرهاق الشديد.

علاج نقص المغنسيوم

وتؤكد دكتورة هدى، أنه يمكننا تعويض الفاقد من المغنسيوم من خلال التركيز على تناول الأطعمة التالية، الغنية بهذا المعدن الهام:

البذور، وتحديدا بذور عباد الشمس والقرع العسلى وبذور السمسم.

الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، وتحديدا السبانخ، واللفت والسلق السويسري.

المكسرات، وتحديدا اللوز والكاجو والصنوبر وعين الجمل.

الأفوكادو.

الموز.

الشيكولاته الداكنة.

الزبادي.



طرق زيادة كمية المغنسيوم

وتلفت دكتورة هدى؛ إلى أن هناك بعض الطرق الأخرى التي يمكن من خلالها زيادة كمية المغنسيوم بجسمك، والتي تستعرضها في السطور التالية:

نقع جسمك في الملح الإنجليزي، الذي يمده بجرعة صحية من المغنيسيوم، كما أنه يسحب السموم من بشرتك.

فرك جسمك بزيت المغنيسيوم، والذي يمتصه الجلد بنسبة تصل إلى 70٪.

تناول المكملات المغنيسيوم، ولكن بعد استشارة الطبيب.