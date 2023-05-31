الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

فوائد المستكة، علاج آمن للكحة وحساسية الصدر

فوائد المستكة، فيتو
فوائد المستكة، فيتو

فوائد المستكة، المستكة من الأعشاب التى لها نكهة مميزة وتستخدم فى طهى اللحوم وعمل بعض الأكلات، ولها قيمة غذائية عالية.

وفوائد المستكة، عديدة حيث كانت تستخدم فى الطب البديل لعلاج أمراض عديدة، وينصح بها الاطباء، ولكن بكميات محدودة.

وتقول الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، إن المستكة تعتبر علاج طبيعي وفعال وآمن بدون أي أعراض جانبية، للكحة وأعراض الحساسية وأزمات الصدر، وبالتالى إضافتها للطعام ضرورى ويمكن نقعها وشرب ماؤها، خاصة فى ظل وقتنا الحالى حيث انتشار الفيروسات التنفسية.

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فوائد المستكة العلاجية

وأضافت “منى”، أن المستكة لها خصائص مضادة للالتهابات والاكسدة، مايجعلها مفيدة في علاج الربو التحسسي، وغالبا مع الربو والحساسية يكون هناك التهاب مجرى الهواء، ووجدت الاختبارات المعملية أن المستكة تثبط الخلايا التي تتفاعل سلبا مع مسببات الحساسية وتسبب التهاب المسالك الهوائية.

فوائد المستكة، فيتو 

أهمية المستكة

وتابعت، إن هناك 5 فوائد علاجية المستكة تدفعنا لتناولها يوميا، ومن فوائد المستكة:-

- تقوي صحة اللثة والأسنان، لذا تستخدم في صناعة معجون الأسنان.

- مهمة لصحة المعدة وعلاج التهاباتها وقرحة المعدة والأنثى عشر، حيث تشرب مغلية على الريق بعسل نحل.

- تساعد فى مقاومة المثير من أمراض السرطان والشيخوخة لأنها غنية بمضادات الأكسدة.

- تعزز معدل الحرق، وبالتالى مهمة فى إنقاص الوزن.

- تخلصنا من البكتريا المسببة لرائحة العرق الكريهة لذا تستخدم هي والشبة في صناعة مزيلات العرق.

أهمية المستكة فى التخلص من جفاف الشفاة

ونصحت "هبة" باستخدام ماسك "المستكة وزيت الزيتون" حيث يتم طحن المستكة جيدا ووضعها في برطمان زجاجي، وعند الاستخدام يؤخذ مقدار نصف ملعقة صغيرة، وتضاف لمثلها زيت زيتون نقي وهما متواجدان لدى العطار.

ويتم تدفئتهم ثم تدهن الشفاه والمنطقة المحيطة بهما بالخليط قبل النوم، وتغسل عند الاستيقاظ برفق حتى تتخلص من طبقة الجلد الميتة.

فوائد المستكة فى تقوية الأسنان 

ويمكن إعداد معجون أسنان طبيعي من المستيكة يعمل على تقوية الأسنان، بالإضافة لقدرته العالية في وإزالة الرائحة الكريهة من الفم.

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طريقة تحضير معجون المستكة:

- يخلط ملعقة من بيكربونات الصوديوم مع ملعقة من الجليسرين، و10 نقط من زيت المستكة.
- تخلط المكونات جيدًا وتحفظ في الثلاجة لحين الاستعمال بغمس فرشاة الأسنان في المعجون ودعكها جيدًا لتعطير الفم وتنظيف الأسنان وحمايتها من التسوس.

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