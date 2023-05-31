فوائد حمض الفوليك للشعر، يحل جميع مشاكله

فوائد حمض الفوليك للشعر، تحدث عنها خبراء الصحة، وهو ما لا يلتفت له الكثيرون، وقد يظن البعض أن فوائد حمض الفوليك تتركز على النساء خلال فترة الحمل، في حين أن فوائد حمض الفوليك للشعر عديدة، فيمكنه أن يحل مختلف مشاكل الشعر، ويجعل الشعر ناعما مسترسلا، فقط عند تناوله بانتظام، والتأكد بأنه موجود بنسب جيدة بالجسم.

ما هو حمض الفوليك؟

وتشير دكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، إلى أن حمض الفوليك هو فيتامين ب، وهو مهم وضروري لنمو الخلايا ووظائفها بشكل صحيح، كذلك يشارك حمض الفوليك في إنتاج الحمض النووي وتكوين خلايا الدم الحمراء وهو ضروري أيضًا للصحة العامة.

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الفوليك اسيد

فوائد حمض الفوليك للشعر

فوائد حمض الفوليك للشعر، تتمثل في أنه يلعب دورًا هاما في تنظيم عملية التمثيل الغذائي للخلايا المسؤولة عن إنتاج الكيراتين، وهو البروتين الذي يتكون منه الشعر، من خلال تعزيز نمو الخلايا السليمة وتنظيم عملية التمثيل الغذائي لهذه الخلايا.

يمكن أن يساعد حمض الفوليك في إنتاج شعر أقوى وأكثر صحة، بالإضافة إلى ذلك، يساعد حمض الفوليك أيضًا في تحسين الصحة العامة لفروة الرأس من خلال تعزيز الدورة الدموية الجيدة وتقليل الالتهاب.

يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على بصيلات الشعر في حالة جيدة، مما يقلل من خطر ترقق الشعر وتساقطه.

هل حمض الفوليك يساعد على نمو شعرك؟

يرتبط نقص حمض الفوليك بتساقط الشعر، ويمكن أن يؤدي أيضا إلى ضعف وهشاشة الشعر.

ويمكن أن يحدث هذا النقص عندما لا تأكل ما يكفي من الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك، مثل الخضروات الورقية والفواكه الطازجة والحبوب والخميرة واللحوم.

كما أن شرب الكثير من الكحول وبعض الأدوية، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى نقص حمض الفوليك، مما يؤدي في بعض الحالات إلى ترقق الشعر وتساقطه.

لمنع نقص حمض الفوليك؛ يمكنك استخدام أقراص لدعم نمو الشعر.

وغالبًا ما تحتوي أقراص حمض الفوليك لنمو الشعر، على مجموعة متنوعة من المكونات التي تدعم نمو الشعر، مثل البيوتين، واتحادهما معا يلعب دورا هاما في نمو الشعر، ودعم صحة الشعر وتقوية الشعر، كما يساعد البيوتين على تقوية خصل الشعر وتحسين مرونة الشعر، مما يقلل من خطر التكسر وتقصف الأطراف.

عندما يتم الجمع بين حمض الفوليك والبيوتين في المكملات، يمكن أن يعملوا معًا على دعم وتقوية الشعر بعدة طرق، فمكملات حمض الفوليك لنمو الشعر تعالج النواقص وتقدم الدعم الأساسي لنمو الشعر بالشكل الصحيح.

هل حمض الفوليك مفيد لنمو الشعر والشيب المبكر؟

حمض الفوليك

توضح دكتورة تيفني؛ أن نقص فيتامين B9 المسمى حمض الفوليك يرتبط بتحول الشعر إلى اللون الرمادي، بشكل أسرع من الطبيعي، ويرجع ذلك إلى أهمية فيتامين B9 في إنتاج الميثيونين، وهو حمض أميني ضروري لصبغ الشعر، ويساعد في إنتاج الحمض النووي والحمض النووي الريبي.

كيفية استخدام حمض الفوليك لنمو الشعر؟

يمكنك استخدام حمض الفوليك لتنعيم الشعر وتساقطه من خلال محاربة النقص، وأفضل طريقة لاستخدام حمض الفوليك لنمو الشعر هي كمكمل في شكل أقراص، ولكن لا يجب استعجال النتائج، والتي لا تظهر إلا بعد عدة أشهر من تناوله بانتظام.

والجدير بالذكر أن الجسم يحتاج إلى 400 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا للمساعدة في إنتاج بصيلات الشعر وإنتاج شعر صحي وكامل، يعتبر الفيتامين آمنًا لتناوله خاصةً في مكملات حمض الفوليك لنمو الشعر المصممة خصيصًا لدعم الشعر.