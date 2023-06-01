فيديو مروع لاحتراق ميكروباص يقل عددا من الركاب بالطريق الأوسطي بـ 6 أكتوبر

حادث الطريق الأوسطي، تداول مواقع التواصل الجتماعي، مقطع فيديو الحادث المأساوي بالطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، إثر اشتعال النيران في "ميكروباص" مما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

احتراق ميكروباص بالطريق الأوسطي

ووقع الحادث المؤسف إثر اصطدام سيارة نقل بـ"مقطورة" من الخلف بالسيارة الـ"ميكروباص" والتي كانت تعمل بالغاز الطبيعي، ما أدى إلى اشتعال "الميكروباص بالكامل".

حادث الطريق الأوسطي بالواحات



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الأهالي بحريق سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بالواحات، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.



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حادث الطريق الأوسطي اليوم



وبالفحص تبين نشوب حريق داخل سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بالواحات، مما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.