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اقتصاد

أسعار العدس اليوم الخميس 1-6-2023 في الأسواق

أسعار العدس اليوم،
أسعار العدس اليوم، فيتو

شهدت   أسعار العدس، حالة من الاستقرار اليوم الخميس 1-6-2023 في الأسواق، وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية، وسط إقبال كبير عليه من المواطنين خلال الفترة الأخيرة. 

سعر العدس اليوم

وتنشر "فيتو" سعر العدس اليوم، وفقًا لآخر التحديثات في أسعار البقوليات اليوم في ظل ارتفاع الطلب عليها حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة. 

أسعار العدس اليوم، فيتو

سعر العدس في السوق المصري

ووصلت أسعار العدس الأصفر ما بين 48 و50 جنيهًا.

أسعار البقوليات اليوم

وارتفعت أسعار البقوليات بصورة نسبية داخل الأسواق المحلية بعض أصناف في ظل ارتفاع الطلب عليها، حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة.

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وسجل سعر الفول البلدي والمستورد ما بين 33 و38 جنيهًا.  

وبلغ سعر كيلو الحمص بـ 50 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللوبيا البلدي 49 جنيهًا.

واردات مصر من العدس

وعن واردات مصر من البقوليات التي تشمل الفول العريض والصغير والعدس، ارتفعت  بنسبة 27.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022، مسجلة نحو 311.525 مليون دولار مقابل 244.852 مليون في الفترة نفسها من 2021.

ارتفاع واردات مصر من الفول

وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من سلعتي الفول العريض والصغير ارتفعت بنسبة 85.3% خلال أغسطس لتبلغ نحو 23.876 مليون دولار،  مقابل 12.887 مليون في الشهر نفسه من العام الماضي.

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 31-5-2023 في الأسواق

استقرار أسعار العدس اليوم الأربعاء 31-5-2023 في الأسواق

تراجع واردات مصر من العدس

فيما تراجعت قيمة واردات مصر من العدس بنسبة 14.5% لتبلغ 66.725 مليون دولار، مقابل 78.054 مليون دولار في  الفترة نفسها من 2021، وكذلك خلال أغسطس بنسبة 14.7% لتبلغ 1.102 مليون دولار في مقابل 1.292 مليون في نفس الفترة من العام السابق.

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العدس الفول البلدي اسعار البقوليات اليوم سعر العدس اليوم الوجبات المصرية

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