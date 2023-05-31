أخبار الاقتصاد اليوم، تراجع أسعار الدواجن والبيض.. وانكماش أسواق الألبان خلال الربع الأول من العام

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

يخشى المستثمرون المبتدئون فى البورصة الخسائر التى قد تطيح أموالهم واسـتثماراتهم فى أى وقت، وهو ما يدور فى عقل وخاطر المستثمر طوال الوقت.

ومن المعروف أنه طالما هناك تداولات على الأسهم فهناك مكاسب وخسائر، المكاسب تدفع المستثمر للمزيد من الرغبة فى تحقيق أرباح أكثر، فتزداد فرص تعرضه لمخاطر استثمارية أكبر، وتختلف درجة هذه المخاطر من أداة مالية لأخرى.

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والأسهم النشطة التى يتوقع منها ربحا عاليا تحتوى على درجة كبيرة من المخاطر، أما الأدوات المالية التى تتوقع منها ربحا أو عائدا قليلا مثل السندات الحكومية فإنها تحتوى على درجة أقل من المخاطر، لأن العائد عليها مضمون من الحكومة المصرية.

وفيما يلي نرصد أنواع ومخاطر الاستثمار بالبورصة، وكيفية مواجهتها.

1- هناك نوع من المخاطر يتواجد فى كل أنواع الاستثمار، وهى المخاطر المتعلقة بالشئون الداخلية بالشركات، وكيفية إداراتها وقدرتها على المنافسة فى السوق.

و لتقليل هذه المخاطر يجب التنويع بمعنى الاستثمار فى شركات كثيرة بدلا من شركة واحدة.



2- المخاطر الناتجة عن السوق، وهذا النوع من المخاطر يتعلق بمدى تأثير الظروف الاقتصادية على أداء الشركات مثل التضخم، البطالة والظروف السياسية أو الاجتماعية التى تؤثر على الشركات.

3- المخاطر الناتجة عن تغير سعر الفائدة: وبالنسبة لسوق السندات، فإذا ارتفعت أسعار الفائدة فى السوق، فإن السندات الجديدة التى تصدر بسعر الفائدة الجديد تصبح أكثر إغراء للمستثمرين الراغبين فى استثمار أموالهم فى سوق السندات، ولذلك تنخفض أسعار السندات الحالية ذات سعر الفائدة الأقل لضعف الطلب عليها بسبب انخفاض العائد عليها مقارنة بالسندات التى تصدر بسعر الفائدة الجديد.

أما سوق الأسهم، فإذا ارتفع سعر الفائدة على الودائع بالبنوك، فإن المستثمر سوف يقوم ببيع الأسهم وترك البورصة لإيداع الأموال كودائع فى البنوك وهو ما سوف يؤدى إلى زيادة الكميات المعروضة للبيع من الأسهم عن الكميات المطلوب شرائها مما يساهم فى انخفاض الأسعار فى سوق الأسهم.

4- المشكلات الناتجة عن التضخم، ويؤثر مثلا على سوق العقارات، وبالتالى فإن المستثمرين يجدون أن معدل ارتفاع أسعار العقارات أعلى من معدل ارتفاع أسهمهم فى هذه الحالة، ويقومون ببيع الأسهم أسهمهم وشراء العقارات الأكثر ربحا لهم، وبالتالى. انخفاض فى أسعار الأسهم.

كشفت شركة جهينة للصناعات الغذائية – عن نتائجها المالية المجمعة المدققة للربع الأول لعام 2023.

وسجلت جهينة إيرادات بقيمة 3.4 مليار جنيه في الربع الأول بارتفاع قدره 42٪، النمو في الإيرادات جاء من الارتفاع في أسعار البيع لمنتجاتنا خلال العام الماضي لامتصاص الزيادة المباشرة في التكلفة الخاصة بمدخلات الإنتاج، حيث وصلت الزيادة في القطاعات الأساسية تقريبا 60٪ خلال عام 2022.

تراجع حجم المبيعات

وأشارت الشركة فى بيان افصاح للبورصة، اليوم، أنه انخفض حجم المبيعات خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣ مقارنة بالربع الأول لعام ٢٠٢٢، وهو أعلى حجم مبيعات حققناه خلال ٢٠٢٢ بسبب التخزين الزائد للتجار في هذه الفترة، وذلك بسبب ما يعانيه المستهلك من التضخم العالي مما أدى إلى تخفيض الاستهلاك، وتبديل المنتجات ذات الأسعار العالية بمنتجات أقل سعرا. جاء الانخفاض في حجم المبيعات في قطاعي الألبان والعصائر ثم بدرجة أقل في قطاع الزبادي بسبب التأثير الإيجابي لشهر رمضان.

انكماش أسواق الألبان

وبالرغم من انكماش الأسواق في الربع الأول، فقد استطاعت الشركة على الحفاظ على ريادتها السوقية في جميع القطاعات. وساعد على ذلك تمتع الشركة بمنتجات متنوعة فائقة الجودة تخاطب مختلف شرائح المستهلكين، التي تضم المنتجات التي تخاطب الشريحة الأقل دخلا.

وزادت تكلفة البضاعة المباعة خلال الربع الأول من ٢٠٢٣ بمقدار ٣٧% لتصل إلى ٢.٤ مليار نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المباشرة، وبالأخص الحليب الخام ومواد التعبئة.

قال البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – إنه يؤمن بقوة وإمكانيات التنمية البشرية وتأثيرها في العديد من الجوانب، لذلك قامت إدارة الموارد البشرية بـCIB بتوقيع مذكرة تفاهم مع منصة LinkedIn التعليمية.

تقدم منصة LinkedIn الأمريكية خدمات تعليمية عبر الإنترنت من خلال توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من فيديوهات الدورات التعليمية لنخبة من أبرز الخبراء بمختلف القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، هي شركة تابعة لـ LinkedIn، وهي عبارة عن منصة تعليمية تضم قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 16000 دورة تندرج تحت 4 فئات رئيسية: الأعمال والإبداع والتكنولوجيا والشهادات.

ويأتي هذا التعاون في إطار اهتمام CIB بتطوير الشباب وتهيئتهم لسوق العمل من خلال تمكينهم من استكشاف مختلف المسارات والمهارات التنموية.

وسوف يساعد توقيع هذه المذكرة الهامة في دعم المساعي الوطنية ومبادرات البنك المركزي المصري في تنمية الشباب، بالإضافة إلى التأكيد على الدور الرائد للبنك في تطوير القدرات الشخصية والمهنية للشباب الموهوبين - كونه جزءًا من الشمول المالي، مما يمنحهم ميزة تنافسية فريدة لمساعدتهم في الاستعداد للالتحاق بسوق العمل.

جدير بالذكر أن تم توقيع مذكرة هذه الشراكة الاستثنائية بحضور كلًا من أعضاء إدارة البنك التجاري الدولي ومنصةLinkedIn التعليمية.



تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 17495 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3207 نقاط، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3249 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4875 نقطة.



أخبار البورصة،و ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.138 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 17534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3208 نقاط.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3263 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4899 نقطة.



سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31 -5-2023، انخفاضات طفيفة سواء أسعار الفراخ والبيض في المزرعة أو الأسواق، إضافة إلى انخفاض أسعار أعلاف الذرة.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كلًا من الأعلاف والدواجن والبيض في المزرعة وفي المحلات.

وفيما يخص أسعار الدواجن في المزارع «جملة» اليوم الأربعاء: سجلت الفراخ البيضاء 64 جنيهًا والدواجن الحمراء من 74 جنيهًا إلى 75 جنيهًا.

وعن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء، فقد سجلت استقرارًا ملحوظًا دون تغير في السعر منذ 3 أيام، لتسجل 64 جنيهًا لسعر الأبيض، ومن 78 جنيهًا إلى 80 جنيهًا سعر الأحمر.