البورصة دمرت أسرته والمرض نهش جسده.. حكايات مأساوية فى حياة الكوميديان يونس شلبى

يونس شلبى..فنان كوميدى تميز بالبساطة والتلقائية عرفه الجمهور من خلال مدرسة المشاغبين ولازمة " انجليزى ده يامرسى "، تخرج من معهد الفنون المسرحية وتقابل مع الفنانين الذين سبقوه في الشهرة مثل حسن مصطفى وعادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكي وهادي الجيار.



ولد الفنان يونس شلبى عام 1941 يتيما منذ الطفولة بمدينة المنصورة فى مثل هذا اليوم عام 1941 وكان والده تاجرا كبيرا فى بورصة القطن وفرح فرحا كبيرا بمولد ابنه يونس حيث كان يتمنى أن يكون له ولد بعدما أنجب بنتين لكن لم تكتمل سعادة الأب بابنه وخسر أمواله فى البورصة ومات حزنا.

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رحيل الاب ويتم الابن يونس

ترك الأب زوجة شابة فى رقبتها ابنتان فى عمر 17، 15 عامًا وطفل لم يتجاوز عمره 3 سنوات يونس شلبى وعمره 3 سنوات، وعاش مع والدته التى تعلق بها تعلقا كبيرا بعد زواج شقيقتيه.

يونس شلبى فى مدرسة المشاغبين

التحق في البداية بكلية التجارة جامعة عين شمس، واضطر للعمل خلال فترة دراسته الجامعية فى الحسابات بمستشفى أبو الريش وبجامعة عين شمس لينفق على نفسه ويساعد والدته على أعباء الحياة.

البداية فى بمبة كشر

وبدأ مشوار الفن بأدوار ثانوية فى بعض الأفلام، وكانت أول أدواره حين اختاره المخرج حسن الإمام في دور بفيلم "بمبة كشر" وبعدها وصلت أفلامه إلى 70 فيلمًا منها: إحنا بتوع الأتوبيس، شفيقة ومتولي، مخيمر دايما جاهز، ريا وسكينة، العسكري شبراوي، رجل في سجن النساء، نعيمة فاكهة محرمة، المخبر، عليش دخل الجيش، الشاويش حسن، محطة الأنس

يونس شلبى مع سعيد صالح

حيرم، الواد منصور المشاغب، بوجى، الدكاترة، يونس شلبى الكوميديان غير التقليدي الذى قدم أدوارا كوميدية متميزة مازالت عالقة في الاذهان سواء في المسرح او السينما او التليفزيون الا أن المخرجون حصروه فى نفس الادوار التى قدمها فى المسرح وهى ادوار البسيط والغبى والابله.

الابله العبيط



قدم في المسرح مدرسة المشاغبين التي استمر عرضها سنوات في اول ادواره على المسرح كوجه جديد في دور الطالب اللى ما بيجمعش،واششتهر بإفيهاته الضاحكة فيها تبعها تقديم مسرحية العيال كبرت،قصة في الحى الغربى، الصول والحرامى، فلاح في مدرسة البنات، حاول تفهم ياذكى

خلافه مع سمير خفاجى

رشح فى المسرح لمسرحية زقاق المدق وقبل العرض اختلف مع المنتج سمير خفاجى وتطور الشجار بينهما لدرجة أن خفاجى صفعه على وجهه مما سبب أزمة كبيرة ليونس وتدخلت نقابة الممثلين لحل النزاع.

مسلسل بوجى وطمطم

شارك بادوار كوميدية فى العديد من المسلسلات بلغت 25 مسلسلا منها: دور حيرم الذى يعتبره أقرب الأدوار الى قلبه فى مسلسل عيون، وكسبنا القضية، مطلوب عروسة، أحلام مؤجلة، والمسلسل الرمضانى الشهير بوجى وطمطم الذى قدمه طوال ست سنوات مع الفنانة هالة فاخر.

استاذية نبيل الالفى

وعن عشق يونس شلبى للتمثيل على المسرح قال:أحببت المسرح منذ كنت طفلا في المدرسة وكنت في فريق التمثيل في الاعدادى والثانوى،، فالمسرح هو حياتى لكنه الان فقد قيمته ثم جاءت مرحلة معهد الفنون المسرحية حيث التقيت بأستاذى الفنان نبيل الألفى الذى وقف بجانبى حتى انه كان يشركنى في مسرحياته وانا مازلت طالبا فقدمت معه مسرحية " الغول" في بطولة جماعية، لتأتى بعدها مرحلة مسرحية مدرسة المشاغبين وانا بالسنة الرابعة بالمعهد، وكانت فاتحة خير على وعلى كل زملائى المشاغبين.

تداعيات مرض السكر

أصيب يونس شلبى بمرض السكر وهو في الثلاثين من عمره وأصيب بمضاعفات السكر غرغرينة في إصبع قدمه استدعت البتر، وزرع شرايين في ساقيه، وتوالت المتاعب والمعاناة مع جلطات القلب وعملية القلب المفتوح التي استنزفت موارده فعاش ظروفا مادية صعبة مع أطفاله الستة ـ 5 بنات وولد ـ حتى فارق صانع البهجة الحياة، بعد إجراء أكثر من عملية جراحية بالقلب عام 2007.

فى عام 1995 ماتت أمه فكانت أكبر أزمة فى حياته، ويوم وفاتها صرخ، شرايينى ماتت معاك يا أمى، وفعلا بعدها تدهورت حالته الصحية والنفسية، وأصيب بجلطات فى القلب والمخ وأجرى عمليتين قلب مفتوح وأنفق مبالغ كبيرة على العلاج والعمليات، كانت النقابة تساعده لكن أغلب التكلفة كانت من ماله الخاص.

معاناة اسرة يونس شلبى بعد رحيله

وتحكى أرملة الفنان يونس شلبى سيدة عبد الحميد عن رحلة مرضِه التي بدأت سنة 1995 وأنه أنفق كل أمواله على علاجه، وتقول: رغم ذلك الناس بتبصلنا طول الوقت أننا بناكل بمعلقة دهب مع أن حالتنا على قدها وزي الناس العاديين، وقاعدين دلوقتي في شقة صغيرة بمساكن الشروق جنب النادي الأهلي، وسيبنا بيتنا اللي كان جنب المنصة ودخلنا الوحيد هو معاش نقابة المهن التمثيلية ولا يكفى".

