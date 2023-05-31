مزايا ومخاطر الاستثمار في أسواق المال والبورصة، تعرف عليها

يخشى المستثمرون المبتدئون فى البورصة الخسائر التى قد تطيح أموالهم واسـتثماراتهم فى أى وقت، وهو ما يدور فى عقل وخاطر المستثمر طوال الوقت.

ومن المعروف أنه طالما هناك تداولات على الأسهم فهناك مكاسب وخسائر، المكاسب تدفع المستثمر للمزيد من الرغبة فى تحقيق أرباح أكثر، فتزداد فرص تعرضه لمخاطر استثمارية أكبر، وتختلف درجة هذه المخاطر من أداة مالية لأخرى.

والأسهم النشطة التى يتوقع منها ربحا عاليا تحتوى على درجة كبيرة من المخاطر، أما الأدوات المالية التى تتوقع منها ربحا أو عائدا قليلا مثل السندات الحكومية فإنها تحتوى على درجة أقل من المخاطر، لأن العائد عليها مضمون من الحكومة المصرية،

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وفيما يلى نرصد أنواع ومخاطر الا ستثمار بالبورصة، وكيفية مواجهتها.

1- هناك نوع من المخاطر يتواجد فى كل أنواع الاستثمار، وهى المخاطر المتعلقة بالشئون الداخلية بالشركات، وكيفية إداراتها وقدرتها على المنافسة فى السوق.

و لتقليل هذه المخاطر يجب التنويع بمعنى الاستثمار فى شركات كثيرة بدلا من شركة واحدة.



2- المخاطر الناتجة عن السوق، وهذا النوع من المخاطر يتعلق بمدى تأثير الظروف الاقتصادية على أداء الشركات مثل التضخم، البطالة والظروف سياسية أو الاجتماعية التى تؤثر على الشركات.

3- المخاطر الناتجة عن تغير سعر الفائدة: وبالنسبة لسوق السندات، غإذا ارتفعت أسعار الفائدة فى السوق، فإن السندات الجديدة التى تصدر بسعر الفائدة الجديد تصبح أكثر إغراءا زىلحا للمستثمرين الراغبين فى استثمار أموالهم فى سوق السندات، ولذلك تنخفض أسعار السندات الحالية ذات سعر الفائدة الأقل لضعف الطلب عليها بسبب انخفاض العائد عليها مقارنة بالسندات التى تصدر بسعر الفائدة الجديد.

أما سوق الأسهم، فاذا ارتفع سعر الفائدة على الودائع بالبنوك، فإن المستثمر سوف يقوم ببيع الأسهم وترك البورصة لايداع ألاموال كودائع فى البنوك وهو ما سوف يؤدى إلى زيادة الكميات المعروضة للبيع من الأسهم عن الكميات المطلوب شرائها مما يساهم فى انخفاض الأسعار فى سوق الأسهم.

4- المشكلات الناتجة عن التضخم، ويؤثر مثلا على سوق العقارات، وبالتالى فإن المستثمرين يجدون أن معدل ارتفاع أسعار العقارات أعلى من معدل ارتفاع أسهمهم فى هذه الحالة، ويقومون ببيع الأسهم أسهمهم وشراء العقارات الأكثر ربحا لهم، وبالتالى. انخفاض فى أسعار الأسهم.

5- المخاطر الناتجة عن السيولة: وهذه المخاطر ترتبط بعدم قدرة المستثمرين على بيع الأسهم أو السندات وتحويلها إلى سيولة نقدية فى وقت الحاجة إلى أموال نتيجة لعدم وجود طلب عليها.

ولذلك يجب تنويع الاستثمارات من أجل الحماية والتأمين. وتقوم سياسية تنويع الاستثمارات على مجموعة مختلفة من الأدوات المالية كالأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار.