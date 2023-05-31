الأربعاء 31 مايو 2023
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اقتصاد

تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالأسواق

أسعار البيض والفراخ
أسعار البيض والفراخ اليوم، فيتو

سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31 -5-2023، انخفاضات طفيفة سواء أسعار الفراخ والبيض  في المزرعة أو الأسواق، إضافة إلى انخفاض أسعار أعلاف الذرة.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كلًا من الأعلاف والدواجن  والبيض في المزرعة وفي المحلات.

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الأربعاء

وفيما يخص أسعار الدواجن في المزارع «جملة» اليوم الأربعاء: سجلت الفراخ البيضاء 64 جنيهًا والدواجن الحمراء من 74 جنيهًا إلى 75 جنيهًا.

 

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

وعن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء، فقد سجلت استقرارًا ملحوظًا دون تغير في السعر منذ 3 أيام،  لتسجل 64 جنيهًا لسعر الأبيض، ومن 78 جنيهًا إلى 80 جنيهًا سعر الأحمر.

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أسعار الدواجن والبيض، فيتو

أسعار البيض في المزارع اليوم الأربعاء

أما أسعار البيض في المزرعة، سجلت كرتونة البيض الأبيض  من 90 إلى 90.75 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 90 إلى 90.75 جنيه، سعر كرتونة البيض بلدي بسعر من 116 إلى 117 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في الأسواق

أما عن أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في المحلات ( أسعار التجزئة)، إذ سجل متوسط سعر الدواجن البيضاء نحو 72.4 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 60 جنيهًا، مقابل 90 جنيهًا أعلى سعر لها، أما الدواجن البلدي سجلت متوسط سعر قدره 95.5 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 80 جنيهًا، مقابل 120 جنيهًا.

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية الكبرى اليوم الأربعاء

وبلغ سعر صدور دجاج بالعظم وزن كيلو في السلاسل الغذائية الكبرى اليوم الأربعاء نحو 150.15 جنيه، وفرخة كاملة وزن من 1300 إلى 1400 جرام نحو 197.65 جنيه،  ودجاج بانيه وزن كيلو بسعر 264.95 جنيه، ودواجن مجمدة وزن من 1300 إلى 1400 جرام بسعر 240 جنيهًا.

 وسجلت دجاجة كاملة وزن من 950 إلى 1000 جرام سعر  155.3 جنيه، ودجاجة كاملة وزن كيلو بسعر 160.4 جنيه، ونصف دجاجة وزن من 550 إلى 600 جرام بسعر 85 جنيهًا، ودجاجة كاملة متبلة وزن كيلو بسعر 135.95 جنيه، شيش دجاج وزن 900 جرام نحو 223.95 جنيه، دبابيس فراخ مخلية نحو 229.95 جنيه للكيلو،  صدور فراخ مدخنة  سعر 299.95 جنيه للكيلو.

وعن أسعار منتجات الدواجن الأخرى في السلاسل الغذائية الكبرى اليوم الأربعاء، سجلت  دجاجة كاملة مجمدة وزن من 750 إلى 800 جرام بسعر 144 جنيهًا، و«أوراك» فراخ وزن 900 جرام بسعر 101.95 جنيه، ودواجن وزن من 1200 إلى 1300 جرام نحو 183 جنيهًا، ودبوس دجاج بسعر من 126.25 إلى 149.95 جنيه للكيلو، وعبوة وزن 400 جرام  سعر 109.95 جنيه، وكيلو فراخ مجمدة نحو 135 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأربعاء

واستقرت أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر شيكارة نحو 704.3 جنيه، وتراوحت شيكارة الذرة الصفراء من سعر200 جنيه إلى 1100 جنيها، أما أسعار الأعلاف الأخرى، تراوح علف البادي 23%  من 21690 جنيها إلى 22 ألف جنيه، علف الناهي 19% بسعر 21440 جنيها إلى 22350 جنيها للطن، علف النامي من  21% بسعر 21575 جنيها إلى 22450 جنيها.

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أسعار خامات الأعلاف اليوم الأربعاء

وعن أسعار خامات الأعلاف التي سجلت انخفاضًا اليوم الأربعاء، إذ بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 14200 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12000 جنيه.

أما أسعار أعلاف الصويا، إذ سجلت صويا 46% سعر 38000 جنيه، صويا 44% سعر 37000 جنيه.

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