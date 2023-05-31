الأربعاء 31 مايو 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الفن، ياسمين صبري تكشف موقفها من الأدوار الجريئة.. وفاء عامر تتعرض لحادث.. وتطورات الحالة الصحية لطارق عبد العزيز

ياسمين صبري، فيتو
ياسمين صبري، فيتو

شهدت الساحة الفنية  والثقافية اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو الجاري العديد من الأخبار والأحداث المهمة والتي كان أبرزها كالتالي:

 

ياسمين صبري تكشف سبب تغيّر ملامحها وموقفها من الأدوار الجريئة

قررت الفنانة ياسمين صبري الإجابة عن بعض تساؤلات متابعيها عبر خاصية "الستوري" في "إنستجرام"، متطرقةً للحديث عن سبب تغيُّر ملامحها في الآونة الأخيرة.

 

تساءلت إحدى المتابعات عما إذا تخلت الفنانة عن المواد التجميلية؟ نظرًا لتبدل ملامح وجهها واقترابها للجمال الطبيعي، إذ كتبت: "ملاحظة ملامحك متغيرة أنتِ قررتي تتخلي عن كل المواد التجميلية ووشك يرجع لطبيعته القديمة صح؟".

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من جانبها ردّت ياسمين على المتابعة بتأكيد ظنونها، قائلة: "صح، مش ليا، مش بيليق عليا، من كتر التجميل.. الطبيعي بات حاجة نادرة".

 

وفاء عامر تعلن تعرضها لـ حادث: نجوت بأعجوبة

كشفت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تعرضها لحادث خلال الساعات الماضية. 

 

وكتبت وفاء عامر قائلة: "الحمد لله رب العالمين..الحمد لله رب العالمين..الحمد لله رب العالمين، حادث ونجوت بأعجوبة أعتذر على عدم الرد".

 

ولم تكشف الفنانة وفاء عامر عن تفاصيل وطبيعة الحادث الذي تعرضت له.

 

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان طارق عبد العزيز

كشف  سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر السينمائي تطورات الحالة الصحية للفنان طارق عبدالعزيز. 

 

وأكد خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن حالته جيدة مشيرًا إلى أنه أجرى بعض التحاليل والأشعات للاطمئنان على حالته.

 

منى زكي: بسمع الموسيقى كلها من أم كلثوم لـ ويجز ومروان بابلو

أكدت الفنانة منى زكي أنها تسمع جميع أنواع وأشكال الموسيقى قائلة: "بسمع كل حاجة من أول أم كلثوم لحد ويجز ومروان بابلو". 

 

 

وعن نجومها المفضلين في الموسيقى حاليا، أضافت منى زكي خلال لقائها مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج sold out: "كتير عمرو دياب ومحمد منير وأنغام وشيرين وحماقي كل دول أساتذة بحبهم".

 

المهن التمثيلية تكشف تطورات أزمة محمود حميدة مع صناع فيلم هارلي (خاص)

كشف الفنان أشرف طلبة عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية تطورات الشكوى المقدمة من الفنان محمود حميدة ضد صناع فيلم هارلي بطولة الفنان محمد رمضان، والذي طرح تزامنا مع موسم عيد الفطر المبارك الماضي. 

 

 وقال أشرف طلبة في تصريح خاص لـ"فيتو" أن الشكوى التي تقدم بها الفنان محمود حميدة لا يزال يتم التحقيق فيها، مشيرا إلى أن النقابة استقبلتها بالفعل في وقت سابق وقامت الجهات المختصة داخل نقابة الممثلين بفحصها والبدء في التحقيق بشأنها.

 

المهرجان القومي للمسرح يكشف موعد انعقاد دورته الـ 16، اعرف شروط المشاركة

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض عن موعد انعقاد دورته الـ 16، حيث تقرر أن تقام خلال الفترة من 27 يوليو وحتي 12 أغسطس المقبلين علي يقام حفلي الافتتاح والختام بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير.

 

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