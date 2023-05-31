ياسمين صبري تكشف سبب تغيّر ملامحها، وموقفها من الأدوار الجريئة

قررت الفنانة ياسمين صبري الإجابة عن بعض تساؤلات متابعيها عبر خاصية "الستوري" في "إنستجرام"، متطرقةً للحديث عن سبب تغيُّر ملامحها في الآونة الأخيرة.

تساءلت إحدى المتابعات عما إذا تخلت الفنانة عن المواد التجميلية؟ نظرًا لتبدل ملامح وجهها واقترابها للجمال الطبيعي، إذ كتبت: "ملاحظة ملامحك متغيرة أنتِ قررتي تتخلي عن كل المواد التجميلية ووشك يرجع لطبيعته القديمة صح؟".

من جانبها ردّت ياسمين على المتابعة بتأكيد ظنونها، قائلة: "صح، مش ليا، مش بيليق عليا، من كتر التجميل.. الطبيعي بات حاجة نادرة".

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حينما سألها أحدهم عن رأيها في تقديم مشاهد جريئة في عالم هوليوود؟ أجابت: "إذا كان أنا مبوافقش هنا هوافق هناك"، في إشارة إلى أنها لا تقبل الأدوار الجريئة في السينما والدراما العربية.

شاركت صبري صورة قديمة من طفولتها، ظهرت فيها بملامح بريئة وتسريحة شعر قصيرة مع غرة أمامية مسدلة على جبهتها.

وأوضحت ياسمين صبري أنها شخصية هادئة، كما أن من هواياتها "الروقان" إلى جانب حبها للتمثيل.

فيلم البعبع

وتشارك الفنانة ياسمين صبري في بطولة فيلم البعبع مع الفنان أمير كرارة، والذي ينافس في موسم عيد الأضحى المقبل.

قصة فيلم البعبع

وتدور أحداث فيلم البعبع في إطار لايت أكشن ويجسد الفنان أمير كرارة خلال الأحداث شخصية رجل يدعى سلطان كان مجرمًا لكنه تاب ويواجه مع صديقه محمد عبد الرحمن (توتا) الذي يجسد شخصية تحمل اسم سوكا العديد من المواقف الكوميدية، فيما تجسد ياسمين صبري شخصية طبيبة صيدلانية تلتقي بأمير كرارة خلال أحداث العمل وتجمعهما عدة مواقف.

أبطال فيلم البعبع وموعد طرحه بالسينمات

ويضم فيلم البعبع بجانب أمير كرارة وياسمين صبري مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من أبرزهم؛ باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمد أنور وعباس أبو الحسن..

وتعود ياسمين صبري إلى السينما بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد غيابها لفترة ليست قصيرة إذ إن آخر مشاركتها في السينما كانت من خلال فيلم “ليلة هنا وسرور” مع الفنان محمد إمام وتم عرضه في عام 2018.