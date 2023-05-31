وفاء عامر تعلن تعرضها لـ حادث: نجوت بأعجوبة

كشفت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تعرضها لحادث خلال الساعات الماضية.

وكتبت وفاء عامر قائلة: "الحمد لله رب العالمين..الحمد لله رب العالمين..الحمد لله رب العالمين، حادث ونجوت بأعجوبة أعتذر على عدم الرد".

ولم تكشف الفنانة وفاء عامر عن تفاصيل وطبيعة الحادث الذي تعرضت له.

وفاء عامر

وكانت الفنانة وفاء عامر شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “حضرة العمدة” بطولة الفنانة روبي.

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قصة مسلسل حضرة العمدة



وتدور قصة مسلسل حضرة العمدة حول فتاة تخرجت في الجامعة الأمريكية وتعيش في القاهرة حياة متمدنة، وهي من أصول صعيدية.

وتتصاعد الأحداث برجوعها لبلدها في الصعيد، لتجد نفسها مجبرة أن تتولى منصب عمدة “القرية”، فتدور الأحداث حول كيفية إقناع أهل القرية بتوليها مسؤولية تسيير أمورهم في ظل أن المتوارث أن تلك الوظيفة قاصرة على الرجال.

أبطال مسلسل حضرة العمدة



حضرة العمدة من بطولة الممثلة والمغنية روبي، وتشاركها في البطولة كل من، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر.

كما يشارك في البطولة: شيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة، أما الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل للموسيقار شادى مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل أديب.