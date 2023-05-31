الأربعاء 31 مايو 2023
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ثقافة وفنون

منى زكي: بسمع الموسيقى كلها من أم كلثوم لـ ويجز ومروان بابلو

منى زكي، فيتو
منى زكي، فيتو

أكدت الفنانة منى زكي أنها تسمع جميع أنواع وأشكال الموسيقى قائلة: "بسمع كل حاجة من أول أم كلثوم لحد ويجز ومروان بابلو". 

 

منى زكي 

وعن نجومها المفضلين في الموسيقى حاليا، أضافت منى زكي خلال لقائها مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج sold out: "كتير عمرو دياب ومحمد منير وأنغام وشيرين وحماقي كل دول أساتذة بحبهم". 

 

وعن الممثلين أوضحت منى زكي أن نجمها المفضل دائما هو الفنان أحمد زكي، وفي الفنانات أوضحت أن نجمتها المفضلة هي السندريلا سعاد حسني. 

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مسلسل تحت الوصاية

قدمت النجمة منى زكي مسلسل "تحت الوصاية" بموسم دراما رمضان 2023 وهو تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدي - جوهر،  دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

 

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان والذي تجسدها الفنانة منى زكي وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات.

 

وتطرق مسلسل تحت الوصاية لقضية هامة وهي مناقشة قانون الوصاية على الأبناء بعد رحيل الأب، والولاية على المال والوصاية على الأولاد، خاصة وأن  أغلب القضايا التي وصلت إلى المحاكم، تثبت أن الأم تعاني من أجل انتزاع حقوق أبنائها من الواصي إذا كان الجد أو العم.

منى زكي تمازح والدتها: القرد في عين أمه غزال

تكريم منى زكي عن مسلسل "تحت الوصاية" (صور)

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منى زكي ام كلثوم ويجز مروان بابلو الفنانة مني زكي أحمد زكي

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منى زكي تمازح والدتها: القرد في عين أمه غزال

تكريم منى زكي عن مسلسل "تحت الوصاية" (صور)

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