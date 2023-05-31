المهن التمثيلية تكشف تطورات أزمة محمود حميدة مع صناع فيلم هارلي (خاص)

كشف الفنان أشرف طلبة عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية تطورات الشكوى المقدمة من الفنان محمود حميدة ضد صناع فيلم هارلي بطولة الفنان محمد رمضان، والذي طرح تزامنا مع موسم عيد الفطر المبارك الماضي.

الفنان أشرف طلبة

وقال أشرف طلبة في تصريح خاص لـ"فيتو" أن الشكوى التي تقدم بها الفنان محمود حميدة لا يزال يتم التحقيق فيها، مشيرا إلى أن النقابة استقبلتها بالفعل في وقت سابق وقامت الجهات المختصة داخل نقابة الممثلين بفحصها والبدء في التحقيق بشأنها.

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وأكد عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من البت فيها، موضحا أنه سيتم إعلان كافة التفاصيل بعد انتهاء كافة التحقيقات.

شكوى محمود حميدة ضد صناع فيلم هارلي

وكان الفنان محمود حميدة تقدم في وقت سابق بشكوى لنقابة المهن التمثيلية ضد صناع فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، وذلك بسبب مخالفتهم بنود العقد.

وقال محمود حميدة خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي: "هارلي لم يكن تجربة جيدة بالنسبة لي ولست سعيدًا بما حدث، وكانت هناك شروط في العقد المبرم بيننا خاصة بوضع اسمي على التتر وبدون تلك الشروط لم يكن سيظهر الفيلم للنور".

فيلم هارلي

وتابع: "ورغم ذلك الشركة أخلت بالعقد وأعتقد أن هناك تعمدا لا أعلم الدافع وراءه، وتقدمت بشكوى لنقابة المهن التمثيلية وأعلم أن مي عمر والمخرج محمد سامي ليس لهما أي علاقة بالأمر بل وأعتقد أنهما مستائين لما حدث".

أبطال فيلم هارلي



فيلم هارلى بطولة النجم محمد رمضان والنجمة مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.