كشف حساب عماد النحاس مع طلائع الجيش بعد إقالته

وجه نادي طلائع الجيش الشكر إلى عماد النحاس المدير الفني للفريق العسكري بعد الهزيمة أمس أمام الزمالك بثنائية بالدوري المصري.

ويقدم لكم موقع “فيتو” مشوار وأرقام عماد النحاس خلال فترة توليه القيادة الفنية لفريق طلائع الجيش.

كشف حساب عماد النحاس مع طلائع الجيش

وتولى عماد النحاس تدريب طلائع الجيش في 9 فبراير الماضى خلفًا لمحمد يوسف وقاد الفريق في 16 مباراة بواقع 12 مباراة في الدوري ومباراتين في البطولة العربية ولقاء بكأس الرابطة ولقاء بكأس مصر.

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حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 8 مباريات.

وودع طلائع الجيش مع عماد النحاس بطولة كأس الرابطة أمام فيوتشر كما ودع منافسات البطولة العربية لصالح أهلى بنى غازى الليبى فيما تأهل لدور الستة عشر بكأس مصر.

عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا للطلائع خلفا للنحاس

وأعلنت إدارة طلائع الجيش التعاقد مع عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا للفريق خلال الفترة القادمة بشكل رسمي، بعد الاتفاق على كل الأمور.

رحيل عماد النحاس عن طلائع الجيش

وأعلن نادي طلائع الجيش، توجيه الشكر ورحيل عماد النحاس المدير الفني للفريق العسكري وإنهاء التعاقد رسميا معه بسبب سوء النتائج واخرها الهزيمة بثنائية من الزمالك أمس الثلاثاء بالدوري الممتاز.

أعلن نادي طلائع الجيش أسماء الجهاز الفني المعاون لعبد الحميد بسيوني المدير الفني الجديد للفريق العسكري خلفا لعماد النحاس.

الجهاز الفني الجديد لطلائع الجيش

علمت “فيتو” من مصادرها أن الجهاز الفني الجديد للطلائع مكون من:

اللواء أيمن المصري مشرفا عاما علي الفريق

عبد الجليل إمام مديرا للكرة

عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا

أحمد صالح مدربا عاما

ياسر علي مدربا

أحمد سالم مدرب

محمد سعد مخطط أحمال

يسري عرفان مديرا إداريا

محمد مختار مدير شؤون اللاعبين

محمد الأسيوطي رئيس الجهاز الطبي

ايهاب كمال إداريا

ياسر شبل وعمر عبد العزيز وحامد محمد تأهيل

عبد الحميد بسيوني، فيتو

عبد الحميد بسيوني، فيتو

عبد الحميد بسيوني، فيتو

صراع الهبوط بالدوري المصري

ويقود الآن عبد الحميد بسيوني مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة استعدادا لمباراة سموحة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مساء السبت المقبل.

ويعد هذا الظهور الأول لبسيوني بعد توليه القيادة الفنية للفريق العسكري منذ لحظات عقب رحيل عماد النحاس

وتشهد منافسات الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري، وجود أكثر من نصف فرق البطولة في صراع على الابتعاد من المراكز الأخيرة وشبح الهبوط لمسابقة دوري القسم الثاني بالموسم الجديد

ويعد الوصول للنقطة 36 هي طوق النجاة والتي ستمنح الفرق البقاء في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد لصعوبة المباريات.

النقطة 36 كانت كلمة السر والفيصل في بقاء غزل المحلة الموسم الماضي وهبوط الجونة للقسم الثاني بعد تفوق الفلاحين بالمواجهات المباشرة عن الفريق الساحلي

فرصة حرس الحدود الأصعب

وتعد فرصة حرس الحدود في البقاء بالدوري المصري الممتاز الموسم الجديد أكثر صعوبة بين الفرق المتصارعة علي الهبوط بالموسم الجاري خاصة مع احتلال الفريق المركز الأخير برصيد 16 نقطة قبل 5 جولات من خط النهاية.

تعقد موقف طلائع الجيش

وتأزم موقف طلائع الجيش بعد الخسارة أمام الزمالك 2-0 في المباراة المؤجلة لتوقف رصيده عند النقطة 26 في المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز.



ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 30

1- الأهلي 62 نقطة من 24 مباراة

2- بيراميدز 58 نقطة من 28 مباراة

3- فيوتشر 54 نقطة من 28 مباراة

4- الزمالك 50 نقطة من 29 مباراة

5- المقاولون العرب 41 نقطة من 29 مباراة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة من 29 مباراة

7- فاركو 40 نقطة من 29 مباراة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 28 مباراة

9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة

10- سموحة 35 نقطة من 29 مباراة

11- الإسماعيلي 32 نقطة من 28 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة من 29 مباراة

13- البنك الأهلي 31 نقطة من 29 مباراة

14- أسوان 31 نقطة من 29 مباراة

15- غزل المحلة 31 نقطة من 29 مباراة

16- الداخلية 28 نقطة من 29 مباراة

17- طلائع الجيش 26 نقطة من 29 مباراة

18- حرس الحدود 16 نقطة من 28 مباراة