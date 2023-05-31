الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

وزير التنمية المحلية يصل للمملكة الهولندية في زيارة رسمية

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مساء اليوم إلى مملكة هولندا في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، حيث كان في استقباله عقب وصوله السفير حاتم عبدالقادر كمال الدين، سفير مصر لدى هولندا، وذلك في إطار الدعوة الرسمية الموجهة إلى وزير التنمية المحلية من الحكومة الهولندية.

 

ومن المقرر أن تتضمن زيارة وزير التنمية المحلية عقد لقاءات رفيعة المستوى مع رئيس اتحاد البلديات الهولندية ورئيس بلدية لاهاي ومسئولى وزارة الداخلية وشئون الجزر التابعة للتاج الهولندي وممثلي أكاديمية لاهاي للحكم المحلي وممثلي عدد من الشركات المقدمة للخدمات البلدية ومن بينها مجموعة فانماك لإدارة المخلفات ومجلس المياه بإقليم برابنت دلتا.

 

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الحوكمة المحلية

وسوف تتناول لقاءات اللواء هشام آمنة مع المسؤولين الهولنديين مناقشات حول  عدد من المجالات الخاصة بالتنمية المحلية ودعم اللامركزية ودعم الحوكمة المحلية وتعزيز استجابتها بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن مباحثات حول سبل تعزيز أواصر التعاون بين الحكومة المصرية والمملكة الهولندية في مجالات تطوير المحليات والخدمات البلدية وتدريب وبناء قدرات كوادر الإدارة المحلية.

 

وسيقوم وزير التنمية المحلية باستعراض آخر الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الثماني سنوات الماضية في دعم وتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة لكل المحافظات من خلال عدد من البرامج التنموية القومية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي بصعيد مصر، علاوة على استعراض دعم الحكومة المصرية لسياسات تطبيق اللامركزية والتنمية الريفية والحضرية وتمكين القطاع الخاص ودعم بيئة ومناخ الاستثمار، كما سيتناول اللواء هشام آمنة خلال اللقاءات التي سيعقدها التركيز على دور وزارة التنمية المحلية في مجال تقديم الخدمات وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية ورفع كفاءة الكوادر البشرية.


ومن المقرر أن تتضمن زيارة وزير التنمية المحلية القيام بعدد من الزيارات التفقدية للمرافق العامة للاطلاع على الحلول الذكية والأساليب المبتكرة في تقديم الخدمات بواسطة بلدية لاهاي وملف إدارة المخلفات.

 

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